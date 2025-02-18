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拚2026併網供電台積電 沃旭啟動920MW風場海上建置工程

2025/02/18 20:09

沃旭能源的920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場，今天正式啟動海上建置作業。（沃旭能源提供）沃旭能源的920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場，今天正式啟動海上建置作業。（沃旭能源提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕沃旭能源的920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場，今天正式啟動海上建置作業，力拚2026年全數併網，綠電直送企業買家台積電。

沃旭正在建置920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場，該風場位於彰化外海，將安裝66座西門子歌美颯 14-236 DD 14 MW 風機，也是目前台灣海峽上最大的風機機型，並採用免打樁技術的負壓沉箱管架式水下基礎。

沃旭的大彰化西南第二階段及西北離岸風場是在2018年6月潛力場址階段競標取得920MW併網容量，並在2020年7月與台積電簽訂為期20年的企業購售電契約（CPPA）。其中，583 MW大彰化西北離岸風場由沃旭能源持股50%，另外50%股權由國泰人壽持有

沃旭表示，920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場是在2023年3月宣布最終投資決定，同年5月陸上變電站動工，本月啟動海上施工，預計在今年第3季首度發電，預計2025年底完成完成風場建置，並在2026年全面併網。

沃旭同時也是台灣首座離岸風場128 MW海洋風場的最大股東，持股佔比35%，另有商轉中的900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，則是在去年4月完工併網。

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