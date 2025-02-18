晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

退休後勞保月領4萬元難嗎？ 須謹記「一關鍵」

2025/02/18 20:06

勞保局指出，影響年金給付的2大條件就是「投保薪資」及「投保年資」，想要未來提高年金給付，務必有工作就投保。（記者李靚慧攝）勞保局指出，影響年金給付的2大條件就是「投保薪資」及「投保年資」，想要未來提高年金給付，務必有工作就投保。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據2024年勞保老年年金請領統計，有8269人每月可領超過4萬元，羨煞眾多勞工。要如何達到這個目標？勞保局指出，影響年金給付的2大條件就是「投保薪資」及「投保年資」，即使年薪千萬，薪資上限仍為4萬5800元，因此只能「延後退」，依照公式，勞保年資達47年以上即可，關鍵在於｢有工作就加保」，盡可能提早開始累計勞保年資。

勞保局官員指出，影響退休後每月勞保年金的金額，第一是「投保薪資」，根據「勞工保險投保薪資分級表」，從月薪不到2萬8590元以下的第１級2萬8590元起，到月薪4萬3901元以上的4萬5800元，共分12級。

另一個影響因素為「投保年資」，未來在請領老年給付時，若是選擇年金月領，是以投保年資來計算，「年資無上限」，因此，若能拉長勞保年資，自然有助於提高未來的年金金額。

官員指出，勞工年滿64歲（明年為65歲）、勞保年資滿15年才可請老年給付，至於薪資的計算，是以勞保加保期間「最高60個月」平均薪資。雖然剛出社會起薪不高，只要薪資逐年提高，最終有60個月月薪達4萬5800元級距，即使65歲之後，無法繼續原工作，但「轉職」甚至改做其他「兼職」，只要繼續投保勞保，雖然薪資較低，仍可以最高薪資計算，且每延後1年還增加4%「展延年金」，最高5年增20%。

根據試算，以月薪45800、投保年資47年，未來請領老年年金，加上20%的展延年金，每月金額就突破4萬元；勞保局提醒，學生族在學期間打工，就要投保勞保，年資都可計算，都是在為未來退休預作準備。勞工可自行至勞保局e化服務系統https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login進行試算。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財