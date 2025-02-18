退休後勞保月領4萬元難嗎？ 須謹記「一關鍵」

勞保局指出，影響年金給付的2大條件就是「投保薪資」及「投保年資」，想要未來提高年金給付，務必有工作就投保。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據2024年勞保老年年金請領統計，有8269人每月可領超過4萬元，羨煞眾多勞工。要如何達到這個目標？勞保局指出，影響年金給付的2大條件就是「投保薪資」及「投保年資」，即使年薪千萬，薪資上限仍為4萬5800元，因此只能「延後退」，依照公式，勞保年資達47年以上即可，關鍵在於｢有工作就加保」，盡可能提早開始累計勞保年資。

勞保局官員指出，影響退休後每月勞保年金的金額，第一是「投保薪資」，根據「勞工保險投保薪資分級表」，從月薪不到2萬8590元以下的第１級2萬8590元起，到月薪4萬3901元以上的4萬5800元，共分12級。

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另一個影響因素為「投保年資」，未來在請領老年給付時，若是選擇年金月領，是以投保年資來計算，「年資無上限」，因此，若能拉長勞保年資，自然有助於提高未來的年金金額。

官員指出，勞工年滿64歲（明年為65歲）、勞保年資滿15年才可請老年給付，至於薪資的計算，是以勞保加保期間「最高60個月」平均薪資。雖然剛出社會起薪不高，只要薪資逐年提高，最終有60個月月薪達4萬5800元級距，即使65歲之後，無法繼續原工作，但「轉職」甚至改做其他「兼職」，只要繼續投保勞保，雖然薪資較低，仍可以最高薪資計算，且每延後1年還增加4%「展延年金」，最高5年增20%。

根據試算，以月薪45800、投保年資47年，未來請領老年年金，加上20%的展延年金，每月金額就突破4萬元；勞保局提醒，學生族在學期間打工，就要投保勞保，年資都可計算，都是在為未來退休預作準備。勞工可自行至勞保局e化服務系統https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login進行試算。

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