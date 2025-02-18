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群創、奇美醫攜手研發全台首發「智能化療調配機器手臂」

2025/02/18 19:43

群創與奇美醫院攜手研發全台首發「智能化療調配機器手臂」，左起群創總經理楊柱祥、南科管理局局長鄭秀絨、衛福部中央健保署組長林純美、奇美醫院院長林宏榮。（群創提供）群創與奇美醫院攜手研發全台首發「智能化療調配機器手臂」，左起群創總經理楊柱祥、南科管理局局長鄭秀絨、衛福部中央健保署組長林純美、奇美醫院院長林宏榮。（群創提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創（3481）與奇美醫院今（18日）舉辦智能化療藥物調配設備（Smart PCD, Pharmacy Compounding Device）產品記者會，發表全台第一台國產「智能化療調配機器手臂」，展現跨界醫療與科技產業創新合作里程碑。

這台智能化療藥物調配設備可提高化療藥品調劑的精準度與效率，其具備安全性、精準調劑、追溯管理、提升作業效率、減少人力負擔、降低藥物耗費、強化感染控制等七大特點，成功調配超過1,000筆化療處方，涵蓋院內約70%的化療處方需求。 

群創總經理暨營運長楊柱祥表示，與奇美醫院的合作可以讓群創深入瞭解醫療場域的需求，提供智能自動化兼具醫療韌性解決方案，協助醫療場域智慧轉型，不僅提升醫療品質，進而實現長期穩定的醫療運營，緩解醫護與藥事人力短缺問題，提升人類健康永續福祉。

楊柱祥說，群創IAS BU負責AI機器手臂的研發與系統整合，憑藉先進的工業4.0技術與深厚的跨域專業知識，積極將AI技術賦能醫療場域；在智慧藥局及藥庫管理等場域，透過AI演算法將靜態影像升級為動態的影像辨識，確保藥品辨識的正確性。

子公司睿生光電在X光感測器市場中居於全球領導地位，更跨足AI影像學習、軟硬體整合，建構完善智慧醫療產業價值鏈。

奇美醫院院長林宏榮指出，奇美醫院與群創未來將在合作基礎上持續推進醫療自動化技術研發，擴大機器手臂於化療及藥品調劑等多項醫療領域的應用。雙方將積極尋求與其他醫療單位的合作機會，藉由創新科技為醫療體系注入新動能，持續改善用藥安全與整體醫療服務品質，提升醫療產業的競爭力與發展潛力。

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