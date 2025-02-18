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經濟持續慘！中國央企爆「裁員潮」 網：比大廠還狠

2025/02/18 19:38

中國經濟持續惡化，就連央企也爆發裁員潮。（示意圖，路透）中國經濟持續惡化，就連央企也爆發裁員潮。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續惡化，就連央企也爆發裁員潮，並且波及多個行業，有不少中國網友在社群平台發文自己突然遭到辭退，更指出中國南方電網以及國有銀行都開始縮編。

外媒報導，近日有中國網友在社群平台發文稱，自己在央企工作，剛剛接到裁員通知給了3個選項，一是選擇被辭退並得到賠償；或是勞務合約改成派遣，沒有企業年度獎金；三是領最低工資，自己再去找工作，該網友無奈地表示，這三個選項不知道選哪個，其實哪個都不想選。

報導指出，一名博主日前發布影片表示，完全沒有想到2025年找工作比2024年還要難。前幾天，她一位在央企任職的朋友說，他們整個部門都被裁掉了，表示「他從畢業的時候，就在這家央企裡面工作，我們大家都以為這是一個鐵飯碗，但是誰能想到，直接通知他30天內必須找到新工作，誰也沒有想到，央企的工作都能這麼不穩定」。

這名博主表示，其實從2024年開始，國企央企裁員的消息就非常多。比如像南方電網縮編，多個部門直接砍掉。還有某個國有銀行取消了60%的擴張計劃，去年才入職的應屆生，今年成了被裁員的對象，他說「過去大家都覺得，國企央企進去就能躺平，結果現在裁員比大廠還要狠，所以2025年找工作，不能再只看公司名氣了，還要看這家公司到底能不能活下來。」

還有另一名博主也發布影片說，自己工作了4年的央企進行裁員，他被無情的拋棄了，他表示早在2023年12月和2024年3月就遭到兩次無理由辭退，被裁員的原因主要是高層領導發生變動，沒有關係的員工就成了被裁員的對象。

中國央企爆發裁員潮的消息引發關注，有網友表示「我朋友單位央企五百強上市公司的，他們單位去年裁員指標25%」、「去年師範畢業，同學好多都失業包括我」、「今年所有行業都難過」、「今年失業率飆升」、「失業大軍已經超過五六億人了」。

事實上，去年11月中鐵投資集團也爆出裁員消息，它是屬於中國特大型國有控股企業，由中國鐵建股份有限公司獨家注入30億元人民幣現金成立。

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