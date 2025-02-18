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黃金從新加坡運往美國 創3年最高量原因曝

2025/02/18 20:18

新加坡對美國的黃金出貨量攀升至近三年來的最高水平（彭博）新加坡對美國的黃金出貨量攀升至近三年來的最高水平（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡對美國的黃金出貨量攀升至近三年來的最高水平，進一步表明在各國主要市場出現價格差異後，黃金交易出現動盪。

新加坡企業發展局的數據顯示，1月從這個新加坡運往美國的黃金數量增加至約11噸，較去年12月增長27%，創下2022年3月以來的最大數量。通常情況下，從新加坡流出的黃金大部分流向亞洲。

近幾週，全球黃金市場動盪不安，而此時金價已接近歷史高點。

由於擔心美國總統川普政府可能徵收關稅，從而打擊貴金屬流動，紐約黃金期貨價格較倫敦國際基準價格出現異常大的溢價，這一差距進而提升美國的進口。

正常情況下，新加坡的金條出口大多運往亞洲各地，因應亞洲國家需求旺盛。而當區域消費不夠時，這些金條就會運往主要終端市場倫敦。

上一次從新加坡向美國的黃金流量激增是在新冠肺炎疫情期間，當時邊境和貿易限制引發人們對期貨合約結算能力的擔憂。

週二，紐約商品交易所的黃金期貨交易價約為每盎司2925美元，而倫敦現貨黃金價格約為每盎司2912美元，差價約為13美元。1月份，溢價幅度更大，月底突破50美元。

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