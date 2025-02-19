以子女名義標購國有房地 這樣做被補稅135萬

台北國稅局表示，父母以子女名義標購國有不動產並支付價金，視同贈與。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，父母以子女名義標購國有不動產並支付價金，視同贈與，贈與金額以公告土地現值及房屋評定現值計算，若超過贈與免稅額244萬元，須申報繳納贈與稅。

台北國稅局說明，父母以子女名義標購國有不動產並支付投標保證金，得標後所繳保證金抵繳價款，根據「遺贈稅法」第5條第3款規定，以自己的資金無償為他人購置不動產，贈與標的為該不動產；其贈與財產價值計算，土地以公告土地現值為準，房屋以評定標準價格為準。

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舉例說明，甲君於2022年以兒子乙君名義向國產署投標，以總價6000萬元購買國有房地，並代付投標保證金500萬元（得標後抵繳價款）及部分標購價金3500萬元，餘款2000萬元則由乙君自行貸款繳付。

上述不動產公告土地現值1800萬元、房屋評定現值600萬元，贈與金額為1600萬元〔（1800萬+600萬）×（500萬+3500萬）/6000萬〕，須繳納贈與稅135.6萬元〔（1600萬-244萬）×稅率10%〕。台北國稅局說明，這類視同贈與案件，若納稅人未主動申報，國稅局查獲後會寄發輔導函，要求10日內申報繳納，逾期就會開罰。

台北國稅局提醒，納稅人以子女名義標購國有不動產並代繳價款者，應於取得產權移轉證明書次日起30日內向辦理贈與稅申報，若漏未申報繳稅，在稽徵機關查獲前，請儘速補申報及繳稅，以免受罰。

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