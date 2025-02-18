友鋮3月下旬上櫃 估今年營運年增10％

友鋮經營團隊，左3為友鋮董事長張宏誠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕扣件廠友鋮（7718）將於3月下旬上櫃，友鋮董事長張宏誠對美國總統川普鋼鋁政策並不擔憂，他指出，美國無法完全自給自足，7成還是要仰賴海外進口，評估對外銷影響不大；而友鋮目前也在評估海外設廠，但今年隨新吉廠啟用、切入日本市場等，法人預估，業績可較去年成長10%、EPS每股稅後盈餘可望超越6元。

友鋮為螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造商，生產扣件有70%為汽車工業應用，其次有農機、家電等約佔30%；汽車終端客戶包括BEZN、TOYOTA、BMW、VW、BOSCH等，家電有Whirlpool、農機有John Deere等。

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友鋮屬於整合型的扣件貿易商，有126家協力廠配合生產，可生產兩萬多種不同規格的扣件產品；以銷售地區來看，去年北美佔63.4%、歐洲約28.4%，其餘亞洲、紐澳等約8.2%。

友鋮外銷就高達9成以上，美國有川普2.0與歐洲也有CBAM上路，但友鋮表示，兩政策的影響均不大，友鋮業務副總劉立基分析，川普對鋼鐵鋁製品無差異性「全面性徵收25%」，因此不會有任何影響，當地美國螺絲螺帽生產廠商則可能受益。

但扣件是勞力密集產業，美國大型螺絲螺帽關廠直到去年都還有實施關廠計畫，已有技術、人才斷層，美國要在短期間要補上，並不容易。友鋮分析，美國當地扣件商約有20-30%能滿足國內市場，但有7成要仰賴海外供應商，因此在無差別關稅下、大家競爭條件一樣。

張宏誠也提到，因地緣政治考量，有前往越南、泰國考察，但認為當地還是不夠成熟，若只做量產產品、效益不佳，目前先讓國內新吉廠順利運作是首要任務。

張宏誠表示，公司有許多長期配合的舊客戶，會持續耕耘，另外，目前也在布局日本市場，同時推出折彎機、U型螺栓機等，而防鬆華司產品，友鋮也已出貨美系風電大廠、遊艇、半導體設備供應商等；目前公司訂單能見度已到第三季，每月訂單金額約5、6百萬美元。

友鋮2022年受疫情、塞港、客戶超額下單等，營收高達28.43億元，創新高，去年前3季營收為18.34億元，EPS為4.82元，全年EPS上看6元。今年隨新市場、新品拓銷，法人預估年營收可望較去年成長10%。

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