傳台積電與博通捲入英特爾分拆 牽動中東這國命運

媒體報導英特爾製造部門可能出售給台積電，晶片開發部門可能出售給博通。（彭博資料照，本報合成）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導稱英特爾代工和設計部門可能被分割並出售給不同的買家，其以色列業務的命運將懸而未決。儘管以色列已成為晶片設計和生產領域的全球領導者，但未來英特爾製造部門可能出售給台積電，晶片開發部門可能出售給博通，這引發有關裁員、重組以及對以色列經濟的長期影響的緊迫問題。

以色列長期以來一直是英特爾最重要的製造工廠和研究中心所在地，但目前英特爾正面臨一段深度不確定性時期。

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幾十年來，英特爾一直是以色列最大的企業雇主之一，其位於基爾亞特加特（Kiryat Gat） 的大型晶片製造工廠，一直是該公司全球供應鏈的基石，生產英特爾一些最先進的處理器。

除了製造業之外，英特爾的以色列研發中心在開發突破性的晶片技術方面發揮了關鍵作用，為全球使用的產品做出貢獻。

英特爾對以色列的承諾已透過數十億美元的投資得到體現，其中包括擴大其在基爾亞特加特的工廠。然而，英特爾的潛在部門分拆，可能會動搖這段關係的基礎。

如果英特爾的製造部門被台積電收購，那麼這家台灣公司將面臨一個戰略選擇：將以色列工廠整合到其現有的生產生態系統中，或者如果發現業務冗餘則將其關閉。鑑於台積電在晶片生產領域的主導地位，它不太可能完全放棄成熟的工廠，但其全球網路的整合可能會使以色列工廠的未來面臨風險。

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