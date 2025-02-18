5年來160次專案金檢 央行打炒房三大成效顯現

5年7次打炒房、160次專案金檢，央行房市管制三大效益顯現。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行最新報告指出，自2020年以來7度調整選擇性信用管制措施、2021年起加強辦理金融機構不動產業務專業金檢共160次下，央行逐漸加重管制力道，已有三大成效顯現，包括投機交易需求下降、房市交易縮減； 民眾對房價看漲的預期心理趨緩；無自用住宅比重上升等。

民眾黨立委黃珊珊先前提案，請央行在2個月內，就「如何精進不動產信用管制措施檢討及近5年實施金融檢查狀況」，向立法院財政委員會提出書面報告，報告今天出爐。

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央行指出，央行從2020年以來已經7度調整選擇性信用管制措施，並於去年8月中旬以道德勸說方式，請銀行自主控管未來一年（2024年第四季至2025年第四季）不動產貸款總量，除場外監控外，從2021年起也加強辦理有關金融機構辦理不動產抵押貸款業務專案金檢，至今年1月底止，專案金檢次數共計達 160 次，檢查對象包括銀行、信用合作社、農會信用部、壽險公司、中華郵政公司壽險處及票券公司。

在央行逐步加重信用管制措施力道且積極專案金檢下，成效在三大方面已逐漸顯現。

1、投機交易需求下降，房市交易縮減。去年下半年起，房市交易降溫，全國買賣移轉棟數年增率由2024年7月的31.8%降至12 月的-11.7%；銀行購置住宅貸款年增率亦由去年8月的 11.0%略降至12 月的10.4%。

2. 民眾對房價看漲之預期心理趨緩。由於民眾對房價看漲之預期心理趨緩，國泰金控「國民經濟信心調查」之民眾購屋意願指數 由去年 5 月的-38 點降至 12 月的-52 點，回至 2023 年初水準。中經院營造暨不動產業對未來 6 個月景氣狀況指數亦於去年 5 月後走低，12 月降 44.2%（景氣緊縮） 。

3、本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升。無自用住宅民眾購屋貸款餘額占購置住宅貸款餘額比率由 2023 年1月57.0%，升至去年 12 月61.4%，顯示信用資源優先提供無自用住宅者。

央行說，未來央行在不動產信用管制措施上將有三大精進方向。在道德勸說上，將持續審視各銀行自主管理不動產貸 款每季具體改善方案執行情形，並督促其積極落實。

另外，央行近期辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，已發現幾大主要缺失態樣，未來將持續加強辦理專案檢查，並要求銀行落實本行規定及改善缺失。

第三、未來央行仍將持續檢視不動產貸款情形與央行管制措施執行成效，密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

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