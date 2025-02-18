三星力挽狂瀾 將在台招募半導體工程師

三星電子正在台灣招募記憶體晶片相關領域擁有2年以上經驗的工程師。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著半導體產業快速發展，對技術人才的爭奪日益激烈，三星電子和美光科技等主要大廠都在採取策略性措施來爭取頂尖工程師，其中以三星電子的動作最積極，該公司正在台灣招募在記憶體晶片相關領域擁有2年以上經驗的工程師。

南韓《BusinessKorea》報導，三星電子在台灣的招募活動是其廣泛策略的一環，目的在增強其記憶體業務的開發、銷售和供應鏈管理方面的能力，尤其關注人工智慧（AI）加速器和台灣無晶圓廠公司。

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三星電子在台灣的努力與其在美國的招募活動相得益彰，該公司在美國的通用人工智慧（AGI）計算實驗室和高級處理器實驗室（APL）都公布了半導體職位的空缺。這些招募行動凸顯了全球對先進晶片的需求不斷成長之際，三星電子致力於增強其半導體實力。

全球技術純熟的半導體專業人員短缺，是引發這場人才爭奪戰的主因，而半導體產業的快速成長和技術進步加劇了這個挑戰。AI的興起進一步推動了對高性能半導體的需求，例如AI加速器和高頻寬記憶體（HBM），它們對於有效處理大型資料集至關重要。

半導體產業的另一家大廠美光科技也積極進行招募工作。去年年底，美光科技在南韓首度進行了大學畢業生招募活動，今年1月該公司為其日本廣島廠招募了南韓工程師。美光科技還計劃將招聘範圍擴大至其新加坡HBM封裝工廠，反映出該公司擴大亞洲人才庫的戰略重點。

中國記憶體晶片大廠長鑫存儲（Changxin Memory）為吸引中國國內半導體人才，開出了3倍以上的薪酬，這讓競爭格局變得更加複雜。這種積極的做法凸顯了確保該半導體產業專業人才的重要性，因為該行業不僅對經濟有重要意義，而且對國家安全也具有戰略重要性。

一名人才招募公司主管指出：「先前外資半導體公司主要從新加坡等東南亞地區招募人才，但最近隨著三星電子業績和員工士氣的下滑，他們也將目光轉向南韓。」

招募地點的轉變凸顯了半導體人才市場的動態性質，以及半導體公司為因應不斷變化的條件，而做出的策略調整。

為了因應這些挑戰，南韓政府已採取措施支持國內企業吸引海外人才。南韓產業通商資源部在大韓貿易投資振興公社（KORTA）設立了海外人才引進中心，計畫到美國、英國、新加坡等地舉辦研討會和招聘會，希望在2030年引進1000名海外人才。

三星電子也預計將於今年5月時隔13年首次參加在台灣台北舉辦的亞洲最大資訊科技展Computex 2025，這次參與將進一步提高三星電子在台灣的知名度和招募力度，因為該公司正在尋求確保其在全球半導體市場的競爭優勢。

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