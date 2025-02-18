全包了！台積電一口氣買下全台最大第場20年綠電

沃旭能源本月起展開大彰化西南第二階段及西北風場的海上建置工程，力拚今年第3季發電，明年全面併網送電。（圖沃旭能源提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕離岸風電再傳大單！沃旭能源（Ørsted）位於彰濱外海35至60公里處的大彰化西南第二階段及西北離岸風場，總裝置容量達920 MW，計劃安裝66座超大型風機，成為全台規模最大的風場。本月海上施工已啟動，目標今（2025）年第3季發電，並於明（2026）年全面併網送電。沃旭能源證實，該風場未來20年的乾淨綠電，全數由「護國神山」台積電承購。

沃旭能源今天宣布，全面展開大彰化西南第二階段及西北風場的海上建置工程，並透露，已與企業客戶簽訂為期20年的固定價格企業購售電契約（CPPA），該企業客戶正是台積電。

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沃旭能源於2018年6月取得經濟部能源局籌設許可，最終於前（2023）年3月決定投資開發，並在5月展開陸上變電站施工，工程進度順利，今年2月正式啟動海上施工。

事實上，沃旭能源早在彰化外海開發大彰化東南及西南第一階段離岸風場，總裝置容量900 MW，架設110 座風機（單座約 8 MW），該風場已於去（2024）年4月併網送電。相比之下，本次開發的第二個風場規模更大，66座風機單座容量達14 MW，總裝置容量920 MW，再度刷新紀錄。

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