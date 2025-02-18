卜蜂董事長鄭武樾：成本凍未條 飼料要漲價了

卜蜂（1215）董事長鄭武樾透露，已有飼料業者近期飼料價格每公斤將調漲0.4元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕卜蜂（1215）董事長鄭武樾表示，黃豆和玉米等大宗穀物價格已在高價位，運費也增加，廠商已撐很久「凍未條了」，透露已有飼料業者近期飼料價格每公斤將調漲0.4元。

鄭武樾觀察，美國總統川普上任後，局勢難以預測，川普的政策一定要美國第一，需要農民支持，會希望玉米、黃豆價格越來越好，但巴西正在收穫期，收成還不錯，且現在大宗物資價格已在高價位，希望能穩住一段時間。

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卜蜂去年合併營收為279.57億元，年減4.12％，主要是去年疫後國人大量出國，台灣消費減少，且雞價不好，今年雞價已稍微恢復，毛豬交易價格維持在每公斤95元左右。

而且卜蜂在桃園打造的分切廠預計7月啟用，1年可挹注約30億元的營收，今年大約可帶進約15億營收；調理食品隨著ready to eat（即時）的需求逐年成長，過去幾年來營收已倍增，且持續成長中。

此外，雲林斗六科學園區的無添加藥物 AI 人工智慧自動化飼料廠，目前每月產能已達1萬噸，預估今年飼料廠產能每個月將增加至1.5萬噸， 全年營運審慎樂觀，預期今年營運會比去年好。

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