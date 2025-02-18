旅天下擬配發現金股利5元 殖利率5.6％

旅天下董事長李嘉寅。（旅天下提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕旅天下（6961）董事會通過2024年財報，合併營收45.53億元，年增51.53%，每股稅後盈餘（EPS）3.63元，董事會同時通過擬配發現金股利3.5元、資本公積發放1.5元，總計每股配發5元現金股利。以今日收盤價88.5元計算，現金殖利率達5.6%。

1月合併營收4.34億元，年增53.18%，刷新歷史同期新高紀錄。旅天下表示，對2025年市場抱持信心，目前日本仍是台人最喜愛的旅遊目的地，除了延續獨包台灣虎航直飛北海道函館，針對市場趨勢調整產品，打造長銷商品，今年亦深度布局九州，包銷虎航對飛大分、佐賀、宮崎航班，以多元主題設計行程，訂單能見度已達第三季。而看好南台灣旅遊市場，韓國線、東南亞線再擴增高雄出發商品量。另外，長程線部分，除了完善歐洲雙點進出布局，並加入華航PAK（聯營出團）行列，歐洲線量能有望再拓展。

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旅天下發言人許哲郎指出，旅天下門市加盟與產品加盟皆突破70家，今年以北部、東部為重點展店區域，同時，將聚焦深化同業整合，透過資本、業務合作，加速發揮綜效，鞏固「台灣旅遊加盟領導品牌」地位。同時，旅天下廣集業界銷售好手，成立超業部門，大幅拓展客群，也在台北復興北路開設直營門市，可望挹注營收表現。

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