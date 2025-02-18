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中光電去年獲利12年新低 無人機題材激勵股價漲停

2025/02/18 16:36

中光電智能機器人（CiRC），將於全球無人載具與自駕系統產業盛會–XPONENTIAL Europe 2025上，首度公開最新研發的混合動力垂直起降無人機（Hybrid Vertical Take-Off and Landing, HVTOL），展現台灣無人機產業的技術實力與全球競爭力。（中光電提供）中光電智能機器人（CiRC），將於全球無人載具與自駕系統產業盛會–XPONENTIAL Europe 2025上，首度公開最新研發的混合動力垂直起降無人機（Hybrid Vertical Take-Off and Landing, HVTOL），展現台灣無人機產業的技術實力與全球競爭力。（中光電提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕中光電（5371）下午法人說明會公布去年財報，在營收微幅成長下，毛利率17.8％較前一年下滑2.1個百分點，每股稅後盈餘2.1元，創下2013年以來新低。儘管本業獲利衰退，但無人機題材亮眼，今日股價鎖住漲停87.4元。

中光電去年第四季營收98.87億元，季減7.5%，毛利率19%，季增2.4個百分點，主要受惠於匯差與產品組合，合併稅後盈餘2.31億元，季增17%，歸屬於母公司淨利1.93億元，則較第三季減少2.03億元，每股稅後盈餘0.49元。

合計2024年全年營收396.69億元，年增0.4%，毛利率17.8%，年減2.1個百分點，合併稅後盈餘6.58億元，年減45%，歸屬於母公司獲利為8.2億元，年減41%，每股稅後盈餘2.1元，低於2023年的3.56元。

總經理林惠姿表示，去年營運衰退主要是受到國際政經情勢動盪影響，全球景氣回升動能遲滯，加上通膨、利率上升及其他因素持續干擾消費性產品復甦。

展望今年，在節能產品部分，李惠姿說，第一季受傳統淡季、工作天數減少等因素影響，估出貨與去年第四季相當。2025年整體營運受惠經濟回溫及關稅貿易戰發動將帶動TV、PID及NB需求回穩及提前備貨效益，且Monitor LCM及Monitor整機新生意已於越南廠開始量產並將逐步放量，並預期將有更多新客戶與新產品於越南廠區導入量產，同時，OLED NB/Tablet機種及ODM車載機種出貨量亦將隨市場成長趨勢逐步增加。預期今年節能產品的整體出貨量將成長一到二成。

影像產品估第一季出貨將季減個位數。此外，由於戰爭、通膨、美國關稅、匯率波動和各區域GDP成長保守的預期，導致未來一至二季的需求充滿不確定性，預期下半年將可望恢復成長動能，2025年影像產品整體出貨量期待有一至二成之成長。

法人關切的無人機標案進度，中光電表示，子公司中光電智能機器人去年拿下國防部標案共3000台、22億元，預計今年出貨金額約18億元，若驗收順利，中光電智能機器人有望虧轉盈。

中光電進一步指出，國防部的無人機標案分海軍與陸軍兩部分，前者已於去年交貨，陸軍部分按計劃於今年第一季交貨，而交貨之後還要通過目測與實際飛行兩階段測試才能驗收。目前海軍訂單目測已通過，正在等待飛行測試。

另外，中光電與美國Teledyne FLIR合作的警消應用無人機產品已穩定出貨多年。

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