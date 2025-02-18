台股ETF世代進入新里程碑 0050、0056規模皆突破4000億元

0050、0056規模雙雙突破4000億元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股ETF世代進入新里程碑！根據最新統計顯示，今（18）日元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）規模分別達4656億元、4021億元，雙雙突破4000億元同創歷史新高。

元大投信表示，0050投資台灣上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現，在採隨規模增加費用率持續調降的架構後，將更有利長期投資，未來規模成長逾5000億元至1兆元部分，經理費可望再調降至0.08%。

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而0056為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，成分股相對更有機會由每股稅後盈餘（EPS）成長帶動股利發放金額增加，進而提升指數殖利率，持續維持高股息投資特色。

自2024第3季，0056已連續三季配出1.07元，未調降金額，今年1月除息再以13個交易日快速填息。依元大投信官網揭露，至2月17日0056帳上包含股息收入的可分配收益為4.64元，資本平準金為6.93元，以目前配息水準估算，持續具有配息來源基礎，未來第2、3季除息旺季來臨，企業配息將再挹注0056配息能力。

元大投信指出，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，帶動領息資金積極從存個股轉為存ETF，推動0056跟上0050腳步規模突破 4000億元，加上市值型ETF成長潛力持續吸引投資人，據證交所1月定期定額交易戶數前十大中，高達九檔是台股ETF，顯示國人投資趨勢持續轉移，動能十分強勁。

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