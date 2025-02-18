馬斯克曝：美請領社保與實際公民多6000萬人 最高齡竟360歲

馬斯克在X平台揭露驚人數據指出，有超過3.94億人領取社保，不僅社保號數量與實際公民數相差6000萬，其中百歲以上老人竟超過2000萬，甚至有人年齡高達360歲。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克再拋「重磅炸彈」！指稱美國社會安全系統疑似存在史上最大規模詐欺行為，馬斯克在X平台揭露驚人數據指出，有超過3.94億人領取社保，不僅社保號數量與實際公民數相差6000萬，其中百歲以上老人竟超過2000萬，甚至有人年齡高達360歲。

馬斯克不僅在社群媒體X上拋出「重磅炸彈」，更戲稱：“或許《暮光之城》的吸血鬼們正拿著社保金逍遙快活？”

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外媒報導，馬斯克在X平台上曬出1份由他領導的美國政府效率部（DOGE）調查的社保資料庫截圖，揭露了令人瞠目結舌的數據：社保領取總人數達3.94億，遠超過美國3.34億總人口；百歲以上老人超2000萬人，「最高齡」者竟生於360年前，這遠早於美國建國歷史（1776年）；社保號數量與實際公民數有近6000萬差異。

面對網友X用戶Aiden HIKO|AK質疑「數據可能造假」：總計3.94億人領社保，但總人口是3.34億？

對此，馬斯克回應，是的，符合條件的社會安全號碼數量遠遠超過了美國實際公民的數量。這可能是歷史上最大的欺詐行為。

另有網友質疑：那些人不是一夜之間就年滿110歲，這種欺詐行為已經持續了幾十年。這筆錢去哪兒了，誰從中受益？

還有網友戲稱：天啊，林肯還活著！

對於「百歲老人領錢」的荒誕現象，輿論迅速分裂。有些人認為，美國數兆美元的福利體系存在系統性欺詐，甚至可能影響選舉。用戶stevenmarkryan說：“我想知道120到369歲之間的人中，有多少也參與了美國總統選舉投票”。

馬斯克回覆：「我猜有不少」。

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