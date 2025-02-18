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聚焦4策略 Gogoro與嘉實多合資進軍越南

2025/02/18 15:14

Gogoro今天宣布與嘉實多（Castrol）簽約，將以各5成持股合資成立新公司，進軍機車大國越南，將在當地尋找代工廠生產，授權Castrol 銷售與營運。（記者楊雅民攝）Gogoro今天宣布與嘉實多（Castrol）簽約，將以各5成持股合資成立新公司，進軍機車大國越南，將在當地尋找代工廠生產，授權Castrol 銷售與營運。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕Gogoro今天宣布與嘉實多（Castrol）簽約，將以各5成持股合資成立新公司，進軍機車大國越南，將在當地尋找代工廠生產，授權Castrol 銷售與營運，最快明年中可開始販售。

Gogoro代理執行長姜家煒表示，邁入下⼀個發展階段，Gogoro 在⾞輛事業與能源事業兩⼤⽀柱的關鍵策略，會分別從聚焦產品組合、拓展海外市場、深化換電體驗，以及電池梯次應⽤等4⼤⾯向著⼿，加速實現可獲利的財務⽬標。他指出，作為⼀家能源科技公司與機⾞公司， Gogoro的⽬標非常明確，就是實現獲利並持續穩健成⻑。

團隊已經積極展開⾏動，專注核⼼業務，有信⼼在2026年達成能源事業損益兩平，2027年能源事業產⽣⾃由現⾦流，以及 2028 年⾞輛事業損益兩平。

⾞輛⾞業策略Gogoro將調整產品研發策略，預計將產品線收斂⾄5個整⾞平台，並且透過模組化平台，加強共⽤性，提升機種產品⼒與市場競爭⼒。

過去10年，Gogoro已在全台佈建2695座電池交換站，並已投入超過140萬顆電池，平均每站配置45顆電池，確保服務量能。

深化換電體驗，Gogoro第2季將啟動「離峰騎到飽」資費方案登場，每月只要488元起，此⽅案提供每⽇14⼩時的離峰換電時段，期間換電通通免費，降低車主騎乘成本。

能源事業也將啟動第2成長曲線，深化電池梯次應用，佈局未來商機，Gogoro智慧電池擁有可移動、效能⾼的特性，在達到特定使⽤年限、從電動機⾞上汰役後，可延展第⼆⽣命週期，成為服務企業客⼾的儲能系統，提⾼電網韌性。

Gogoro的儲能系統原型已於2024年通過台電驗證，將加速商轉，Gogoro今年已將能源服務研發費⽤提升26%，並將積極發展儲能解決⽅案。

未來能在醫療場所、零售⾨市、資料中⼼、以及⽤電⼤⼾等場域發揮作⽤，作為其備援電⼒系統，應變緊急需求，或穩定整體能源使⽤量，降低企業電費成本。

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