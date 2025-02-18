鋰錳鐵材料納入美國能源部補助計畫 泓辰受惠

電池正極材料廠泓辰董事長陳宏力今日宣布，深耕多年的鋰錳鐵（LMFP）開花結果，今年將於桃園設置年產能2200噸的示範產線，未來邁向萬噸級產能。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕電池正極材料廠泓辰（3616）今日宣布，深耕多年的鋰錳鐵（LMFP）開花結果，今年將於桃園設置年產能2200噸的示範產線，未來邁向萬噸級產能；董事長陳宏力表示，鋰錳鐵材料已納入美國能源部補助計畫，泓辰成受惠供應鏈，同時，美國與歐洲都有客戶準備合資設廠，期待今年能夠有好消息。

鋰錳鐵電池具有磷酸鐵鋰（LFP）的安全穩定性與低成本，並通過添加錳元素提升電壓與能量密度，使續航能力接近三元（NCM）鋰電池，且鋰錳鐵具有更長周期的使用壽命，特別適用BBU、大型儲能、重型車輛，應運層面包含AI、軍工、電動車等戰略產業。

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陳宏力指出，在美中科技貿易戰氛圍下，美國能源部已撥款18.2億美元給14個專案，積極打造美國電池供應鏈，同時，泓辰已獲美國能源部推薦，成為重要合作標的材料廠商；他解釋，各國電池供應鏈積極發展自主化，其中佔電池成本40%的正極材料被視為重要戰略物資，一旦技術管控開始執行，泓辰將成為鋰錳鐵非中的供應鏈首選。

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