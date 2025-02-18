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英特爾代工虧損130億美元、技術落後 台積電合作風險高

2025/02/18 14:55

英特爾除了面臨虧損和市值暴跌等財務問題之外，代工業務還面臨技術落後的問題。（示意圖，路透）英特爾除了面臨虧損和市值暴跌等財務問題之外，代工業務還面臨技術落後的問題。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳聞英特爾尋求與台積電的合作交易，能否挽救英特爾的代工業務仍不確定，但如果沒有台積電的合作，英特爾必須找到一種方法來應對製造挑戰和財務損失。現實情況是，英特爾代工部門去年虧損高達130億多美元；股價去年暴跌了60％；大量現金消耗加深財務壓力；而且還面對代工技術落後等問題。這些因素都增加與台積電的潛在合作難度和風險。

英特爾代工部門去年營收175億美元（台幣5730億元），但虧損卻高達130億多美元（台幣4257億元）。光是2024年第二季，該代工廠的營運虧損就達到28.3億美元，較上年的18.7億美元大幅增加。

英特爾的鉅額虧損與業界領先者台積電形成鮮明對比，台積電去年營收900億美元（約台幣2.89兆元），營業利潤為411億美元（約台幣1.35兆元）。這些數字凸顯了英特爾困境的嚴重性。

此外，英特爾的財務困境也對其市值造成損害。該公司股價去年暴跌60％，最近交易價格接近10年來的最低點。即使最近股價上漲了22%，英特爾的市值仍僅為台積電的八分之一左右，與5年前兩家公司估值持平時的情況形成了鮮明對比。

英特爾的大量現金消耗也使其困境雪上加霜。過去三年來，該公司已花費近400億美元，努力趕上台積電的製造流程。

除了財務問題之外，英特爾的代工業務還面臨技術落後的問題。在實現每個新製程的競爭性產量方面，英特爾落後台積電約一年。此外，由於晶圓產量較低，英特爾的製造成本估計將比台積電高出30%至35%。

英特爾目前在代工業務面臨重大的財務挑戰，正處於關鍵時刻。英特爾未來很多事情的成敗取決於英特爾最新的18A製造技術，預計這將成為該公司代工雄心的關鍵時刻。英特爾將18A定位為遊戲規則的改變者，其擁有RibbonFET電晶體和PowerVia技術等進步，可提高電源效率和效能。

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