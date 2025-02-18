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小摩：川普在社群媒體上發表影響市場發文 比前一任期少

2025/02/18 12:52

小摩稱，川普本次任期在社群媒體上發表影響市場的發文，較前一任期少。（美聯社）小摩稱，川普本次任期在社群媒體上發表影響市場的發文，較前一任期少。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資銀行摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）研究顯示，美國總統川普（Donald Trump）自連任以來迄今為止，在社交媒體上發表影響市場動態的文章篇數，較他執政的第一個任期內要少。

綜合媒體報導，小摩週一（17日）發布一項研究，指川普自今年上任美國總統迄今，在社交媒體發布了126篇圍繞關稅、外交與經濟等敏感議題的文章，當中僅1成發文導致貨幣市場明顯波動。

然而，川普環繞上述主題的發文篇數正在增加。小摩稱，光是在上週，川普就發布超過20篇與關稅、外交與經濟等相關的文章，為今年1月份平均發文量的2倍，但仍然遠低於川普在2018-2019年與墨西哥等國的貿易爭端期間時的每週平均60篇。

小摩研究還發現，在川普發文中，關稅主題對市場的影響最為明顯，其中近3分之1的發文曾引發市場震盪。像是今年2月初，川普威脅要對墨西哥和加拿大產品全面課25%進口稅，衝擊墨西哥披索、加拿大幣分別重貶逾2%、1%，此也為今年來最顯著的市場震盪。

而其他聚焦中國的貼文，則根據川普發文時的語調，引發上下不同方向的波動。

小摩還指出，根據其回溯測試顯示，到目前為止，依據川普的發文進行交易，也不會獲得很大的利潤，即使在「高度樂觀」的假設下，估計漲幅也不會超過4%。

最後，小摩稱，雖川普現階段較少在社交媒體上發布影響市場的文章，但川普在白宮辦公室加強了與媒體的直接溝通，他幾乎每天都會與記者進行問答。

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