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新制勞退再徵4家代操業者 將撥16億美元投資「氣候轉型」

2025/02/18 12:49

勞動基金運用局今（18）日公告，新制勞退再徵4家代操業者，將釋出16億美元投資「氣候轉型」（記者李靚慧攝）勞動基金運用局今（18）日公告，新制勞退再徵4家代操業者，將釋出16億美元投資「氣候轉型」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局今（18）日公告，公開徵選4家海外代操業者，未來獲選業者，需依據MSCI World Climate Action Index指標，執行「全球氣候轉型被動股票型」投資，每家受託金額為4億美元，總委託金額共16億美元。

根據運用局公告，此一招標案的委任期間為5年，申請業者需以2025年12月31日為基準日，符合成立3年以上、全球管理資產市值不得少於50億美元或等值外幣，以及依規定提出過往3年的操作績效， 申請業者也須在中華民國境內設有分支機構、營運據點或服務團隊。

勞動基金是繼去年9月後，再次針對新制勞退基金，公告徵選4家代操業者，每家受託金額同樣為4億美元，總委託金額共16億美元，本次徵選作業預計在2025年3月26日下午5時截止收件。

運用局表示，此次投資標的為國外「全球氣候轉型被動股票型」，本次委託採用 MSCI World Climate Action Index作為參考指標，主要著重企業在氣候轉型的表現，並篩選各行業中排名前50%的企業。得標代操業者需根據上述指數選擇投資標的，希望以相對較低成本投資，確保基金獲取長期穩健收益。

因應全球淨零轉型的趨勢，勞動基金運用局已陸續辦理與永續投資相關的國外委任投資案，將永續發展理念納入投資決策，包含「111年全球氣候變遷增值股票型」、「113年全球永續不動產有價證券型」，本次委託則以氣候轉型為核心主題。

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