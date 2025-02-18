焦點股》飛捷：揮軍EuroCIS展 股價創高

飛捷本週揮軍德國杜塞道夫國際零售業資訊及安全展覽會，強化歐洲市場商機的掌握程度。（飛捷提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷（6206）本週揮軍德國杜塞道夫國際零售業資訊及安全展覽會（EuroCIS），旗下POS（銷售時點情報系統）硬體結合AI（人工智慧）軟體的實力繼續備受市場看好，帶動今日股價開高走高，截至上午11時39分暫報151.5元，創下17年新高，成交量1萬1232張，尚有8780張漲停委買單尚未成交。

供應鏈認為，EuroCIS在零售通路產業當中具有科技實力指標性，為擴大拓展歐洲市場提供良好契機，著重於安全、資訊系統解決方案，前往參觀的買主類型涵蓋設備的經銷代理商，以及綜合性的批發、零售、餐飲、市場與大型超市等業主，還包含廣告行業中的標示、器材展示廠。

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飛捷近年透過子公司華捷智能（Berry AI）、英捷智能（Angible）持續精進開發AI影像辨識技術的能力，同時藉由軟硬整合，導入旗下POS解決方案，目前旗下POS系統解決方案僅次於日本東芝、美國NCR，不斷強化拓展北美、東南亞地區的連鎖餐飲與服務市場，同時放眼歐洲地區商機，為長期營運帶來明顯助益。

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