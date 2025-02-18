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焦點股》宸曜：機器人題材 股價飆新高

2025/02/18 11:22

宸曜AI邊緣運算軟體技術與機器人硬體能力持續成為市場關注焦點，帶動今日股價開高走高。（宸曜提供）宸曜AI邊緣運算軟體技術與機器人硬體能力持續成為市場關注焦點，帶動今日股價開高走高。（宸曜提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠宸曜 （6922）受惠於馬斯克點燃機器人題材，旗下AI邊緣運算軟體技術與機器人硬體能力持續成為市場關注焦點，帶動今日股價開高走高，截至上午11時13分暫報漲停價254元，創下歷史新高，成交量1301張，尚有978張漲停委買單尚未成交。

宸曜看好今年整體業績可望年增雙位數百分比，合併毛利率保持在40%表現，公司自去年下半進軍人形機器人供應鏈，聚焦美中新創企業商機，偏重於運算力基礎硬體與控制器產品，展現多年深耕自動化領域的實力，現已獲得下游機械手臂客戶青睞，相關合作預計第2季結束之後將更加清晰。

不過，由於機器人事業尚處於發展初期，宸曜認為，此區塊今年營收貢獻程度不會太大，但整體AI邊緣運算業務熱度將有增無減；此外，宸曜從2023年起攜手亞洲客戶切入自駕車業務，去年交付的樣品已經爭取認證，後續將於今年第3季逐步擴大供應量，於歐洲、中東也有斬獲新創專案。

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