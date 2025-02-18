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提高股東價值 三星將註銷價值691億元的回購股份

2025/02/18 11:05

為提高股東價值，南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」將註銷價值3.05兆韓圜的回購股份。（示意圖，法新社）為提高股東價值，南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」將註銷價值3.05兆韓圜的回購股份。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，為提高股東價值，南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」將註銷價值3.05兆韓圜（約新台幣691億元）的回購股份。

綜合媒體報導，鑒於公司股價表現不如SK 海力士等競爭對手，三星電子去年11月宣布，將在1年內分階段回購價值10兆韓圜（約新台幣2270億元）的股票。

三星電子於2024年11月18日至2025年2月17日進行首批庫藏股回購，計畫在這3個月期間買回約3兆韓圜（約新台幣681億元）庫藏股，占該公司在外流通股票的0.84%。

《路透》最新報導指出，根據三星電子近日提交給監管機構的文件顯示，公司已決定註銷先前回購價值3.05兆韓圜的股份。

不僅如此，三星電子還透露，公司第2批庫藏股回購將於2025年2月19日至5月16日進行，計畫將回購價值2.7兆韓圜（約新台幣億612.9億元）的普通股及3040億韓圜（約新台幣69億元）的其他股份，以提升對股東及員工的回報。

截至台北時間18日上午10點50分左右，三星電子股價暫報56800韓圜，漲幅1.43%。

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