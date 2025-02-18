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合併還有望？FT：若日產社長下台 本田將重啟談判

2025/02/18 12:50

合併還有望？FT：若日產社長下台 本田將重啟談判知情人士表示，本田汽車已表態，如果日產社長內田誠（左）下台，將願意重啟合併談判。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，日本汽車大廠本田（Honda）已表態，如果日產（Nissan）社長內田誠（Makoto Uchida）離任，將願意重啟合併談判，以創建全球第4大汽車製造商。

《金融時報》報導，現年58歲的內田原本是日產與本田交易的主要推動者，但隨著本田對日產的重組速度和財務困境感到沮喪，內田與本田社長三部敏宏（Toshihiro Mibe）之間的關係惡化。

在本田提出將日產納為子公司的要求後，而不是原先所討論以「平等地位」成立合資公司的情況下，合併交易告吹。根據知情人士透露，本田準備在一個可以更好管理內部反對派的新主管領導下恢復談判。

內田已表明，希望留任到2026年，但在涉及580億美元（約新台幣126.26億元）的鉅額交易談判失敗後，內田面臨董事會成員和合作夥伴雷諾（Renault）要求他在未來幾個月內離職的壓力。1名知情人士透露，日產董事會已開始就內田的下台時間進行非正式討論。

本田仍對日產與三菱（Mitsubishi）的資本聯繫有興趣，因為三菱擁有插電式混合動力技術，並且在東南亞擁有強大的影響力。

當合併談判破裂時，三部向媒體表示，很遺憾事情以這樣的方式結束。根據熟知三部想法的人士透露，重啟交易的1項條件是內田辭職。本田則聲明，如果有關業務整合的討論再次出現，本田不會完全排除恢復談判的可能性。

交易意外破滅，使得日產再次陷入銷售低迷和迫切償債的掙扎之中，急於尋找替代合作夥伴來確保生存，台灣的鴻海（2317）就是其中之一。鴻海過去幾個月來一直在關注這起交易，並在上週證實有意收購日產股份，以拿下電動車訂單。

根據知情人士透露，包括KKR在內的全球私募股權集團，以及美國科技公司都已被要求考慮對日產進行投資。一些顧問則試圖召集財團，藉此分擔成本，購買需要深入重組的公司所涉及的風險。

如果銷售持續下降，日產將面臨迫在眉睫的現金流緊縮，目前的淨現金為1.2兆日圓（約新台幣2612.4億元），但在這一會計年度前9個月，日產已燒掉506億日圓（約新台幣110.15億元）。業界人士指出，日產需要確保擁有足夠的現金緩衝，不僅要為重組成本提供資金，還要避免因信評潛在的下調，而導致貸款利率上升的「惡性循環」。

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