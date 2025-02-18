晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

金價3000美元不是終點！瑞銀：4劍齊發金價將飆「此價位」

2025/02/18 10:47

瑞銀表示，金價3000美元不是終點，預測金價將在晚些時候達到3200美元（彭博）瑞銀表示，金價3000美元不是終點，預測金價將在晚些時候達到3200美元（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格在今年已經上漲了10%，達到每盎司2900美元，瑞銀表示，在關稅不確定性、停滯性通膨、地緣衝突及各國央行需求強勁4大利多加持下，3000美元不是終點，預測金價將在晚些時候達到3200美元，年底將穩定在3000美元大關。

週二亞洲盤，黃金現貨早盤一度翻黑小跌，不過，在買盤承接，截至10點42分，報2904.79美元，上漲6.39美元。

瑞銀分析師Joni Teves表示，黃金在2024年達到了創紀錄的高位，預計2025年會進一步上漲。

Teves解釋說，黃金市場目前正在經歷“根深蒂固的看漲情緒”，在高度不確定和波動的宏觀環境下，黃金被視為避險資產。

她指出，在錯過了2024年的幾次買入機會之後，投資者可能對重複同樣的模式持謹慎態度，這一次可能希望更快地利用拉回進場，在投資者對黃金的部位仍然不足，這意味著在投資組合中增加黃金的空間很大。

Teves進一步指出，由於關稅的不確定性、停滯性通膨可能再次抬頭的擔憂以及全球衝突的持續，黃金的避風港屬性可能會受益。

此外，瑞銀預計，各國央行官方需求將強於預期，比如通過中國的需求將為市場提供重要支撐。

瑞銀新預測上調了目標價，預計今年晚些時候金價將攀升至3200美元，然後緩慢回落，到2025年底將穩定在3000美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財