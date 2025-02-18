金價3000美元不是終點！瑞銀：4劍齊發金價將飆「此價位」

瑞銀表示，金價3000美元不是終點，預測金價將在晚些時候達到3200美元（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格在今年已經上漲了10%，達到每盎司2900美元，瑞銀表示，在關稅不確定性、停滯性通膨、地緣衝突及各國央行需求強勁4大利多加持下，3000美元不是終點，預測金價將在晚些時候達到3200美元，年底將穩定在3000美元大關。

週二亞洲盤，黃金現貨早盤一度翻黑小跌，不過，在買盤承接，截至10點42分，報2904.79美元，上漲6.39美元。

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瑞銀分析師Joni Teves表示，黃金在2024年達到了創紀錄的高位，預計2025年會進一步上漲。

Teves解釋說，黃金市場目前正在經歷“根深蒂固的看漲情緒”，在高度不確定和波動的宏觀環境下，黃金被視為避險資產。

她指出，在錯過了2024年的幾次買入機會之後，投資者可能對重複同樣的模式持謹慎態度，這一次可能希望更快地利用拉回進場，在投資者對黃金的部位仍然不足，這意味著在投資組合中增加黃金的空間很大。

Teves進一步指出，由於關稅的不確定性、停滯性通膨可能再次抬頭的擔憂以及全球衝突的持續，黃金的避風港屬性可能會受益。

此外，瑞銀預計，各國央行官方需求將強於預期，比如通過中國的需求將為市場提供重要支撐。

瑞銀新預測上調了目標價，預計今年晚些時候金價將攀升至3200美元，然後緩慢回落，到2025年底將穩定在3000美元。

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