川普掀關稅戰 這檔美國平衡基金有底氣

川普關稅政策一波接一波，引發市場揣測和不小震盪。（彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕川普關稅政策一波接一波，引發市場揣測和不小震盪，繼簽署對等關稅備忘錄後，最新矛頭指向進口汽車。理財專家認為，歷史總是一再重演，回顧上一次川普初掌大權時也有推出相近政策出臺，像是2018年貿易戰最嚴峻期間，股市跌勢甚重，但高股利股、債券資產則多相對抗跌，建議現階段續抱的股債平衡基金，一邊抗波動、一邊積極掌握美國優先題材。

市場人士指出，2018年貿易戰最嚴峻的階段，美股波段下跌幅度將近兩成之多，同期間高股利股、非投資級債有較高的息收題材做為緩衝，跌幅尚能控制在5%以內，隨著緊繃局勢遞緩，高股利股和非投等債在後續半年則率先止跌回穩，表現皆優於美股，顯示在不確定因子充斥的投資環境下，精選股債資產且同步配置，有助於增加防禦力甚至把握後續止跌反彈的契機。

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基金達人也進一步比較國內三檔境外美國平衡基金在2018年貿易戰歷經最緊張到紓緩的半年期間表現，可發現富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金率先回神，站上平盤以上。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金投資策略聚焦在收益，精選高息債、高股利股之外，也透過混合資產來擴大收益管道。專家分析，不只投資人愈來愈重視收益表現，收益力對整體報酬也扮演舉足輕重的，以股利表現為例，追蹤1940到2023年，股利收入佔史坦普500指數總報酬的比重將近四成，而期間若是遇有停滯性通膨環境或是像科技泡沫、金融海嘯等重大利空，股利收入對總報酬的貢獻更是超過七成甚至是百分之百。

該基金藉由多元配置，不只豐富化收益來源，同時發揮降低波動度的目的，現在的波動風險是同類型基金中最低，且有能滿足不同理財需求的多種級別可選擇，例如偏好定期較高配息的投資人可佈局月配息型，近半年來的年化配息率都有8%，近期也新增日幣避險級別有助於資產配置更多樣性。

眾多因素加持下，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金持續受國內投資人青睞，最近半年來淨申購金額高居所有平衡型基金之冠。投資專家建議，今年2月起川普關稅大刀一揮撼動市場信心，全球關稅對峙已無可避，近憂遠慮下，股債並進的平衡基金相對能靈活應對。

境外美國平衡型基金表現一覽

基金名稱 2018年貿易戰 後續半年* 波動風險 近半年淨申購量 （新台幣億元） 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 0.35% 10.69% $282.94 駿利亨德森平衡基金 -1.11% 12.29% $7.23 安聯收益成長基金 -1.18% 11.32% $70.99

資料來源：境外基金觀測站、理柏資訊統計至2025/1月底，波動風險為過去三年月報酬率原幣計價之年化標準差。*指2018/9/20至2019/3/20。製表：記者吳滋雅。

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