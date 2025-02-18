晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

川普掀關稅戰 這檔美國平衡基金有底氣

2025/02/18 09:24

川普關稅政策一波接一波，引發市場揣測和不小震盪。（彭博）川普關稅政策一波接一波，引發市場揣測和不小震盪。（彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕川普關稅政策一波接一波，引發市場揣測和不小震盪，繼簽署對等關稅備忘錄後，最新矛頭指向進口汽車。理財專家認為，歷史總是一再重演，回顧上一次川普初掌大權時也有推出相近政策出臺，像是2018年貿易戰最嚴峻期間，股市跌勢甚重，但高股利股、債券資產則多相對抗跌，建議現階段續抱的股債平衡基金，一邊抗波動、一邊積極掌握美國優先題材。

市場人士指出，2018年貿易戰最嚴峻的階段，美股波段下跌幅度將近兩成之多，同期間高股利股、非投資級債有較高的息收題材做為緩衝，跌幅尚能控制在5%以內，隨著緊繃局勢遞緩，高股利股和非投等債在後續半年則率先止跌回穩，表現皆優於美股，顯示在不確定因子充斥的投資環境下，精選股債資產且同步配置，有助於增加防禦力甚至把握後續止跌反彈的契機。

基金達人也進一步比較國內三檔境外美國平衡基金在2018年貿易戰歷經最緊張到紓緩的半年期間表現，可發現富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金率先回神，站上平盤以上。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金投資策略聚焦在收益，精選高息債、高股利股之外，也透過混合資產來擴大收益管道。專家分析，不只投資人愈來愈重視收益表現，收益力對整體報酬也扮演舉足輕重的，以股利表現為例，追蹤1940到2023年，股利收入佔史坦普500指數總報酬的比重將近四成，而期間若是遇有停滯性通膨環境或是像科技泡沫、金融海嘯等重大利空，股利收入對總報酬的貢獻更是超過七成甚至是百分之百。

該基金藉由多元配置，不只豐富化收益來源，同時發揮降低波動度的目的，現在的波動風險是同類型基金中最低，且有能滿足不同理財需求的多種級別可選擇，例如偏好定期較高配息的投資人可佈局月配息型，近半年來的年化配息率都有8%，近期也新增日幣避險級別有助於資產配置更多樣性。

眾多因素加持下，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金持續受國內投資人青睞，最近半年來淨申購金額高居所有平衡型基金之冠。投資專家建議，今年2月起川普關稅大刀一揮撼動市場信心，全球關稅對峙已無可避，近憂遠慮下，股債並進的平衡基金相對能靈活應對。

境外美國平衡型基金表現一覽

基金名稱 2018年貿易戰 後續半年* 波動風險 近半年淨申購量 （新台幣億元）
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 0.35% 10.69% $282.94
駿利亨德森平衡基金 -1.11% 12.29% $7.23
安聯收益成長基金 -1.18% 11.32% $70.99

資料來源：境外基金觀測站、理柏資訊統計至2025/1月底，波動風險為過去三年月報酬率原幣計價之年化標準差。*指2018/9/20至2019/3/20。製表：記者吳滋雅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財