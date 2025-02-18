彭博專欄 : 台積電不會讓英特爾再次偉大

彭博指出，試圖強行讓台積電與英特爾建立合作關係，將會是一項極為複雜的任務。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普（Donald Trump）政府想靠台積電（TSMC）讓英特爾（Intel）「再次偉大」，有意讓台積電與英特爾合資，又或者技術移轉等方式。對於此事《彭博》分析卻直言「並不會」，台積電不會讓英特爾再次偉大，因為台灣晶片領軍的企業在美國投資是明智之舉，不需要與苦苦掙扎的敵友國進行強制聯合。

報導指出，英特爾已被市場認為，成為川普施壓台積電的手段之一，還有外媒引述消息人士說法，宣稱台積電和博通都有意收購英特爾，但會進行業務分拆。

請繼續往下閱讀...

《彭博》指出，強行讓台積電與英特爾建立合作關係，將會是一項極為複雜的任務，姑且不論川普政府是否真有提議，要求台積電收購英特爾美國廠的控股權，但這項要求的可行性正面臨各方質疑，首先是華府自己可能就不會支持外國公司經營英特爾工廠，這從日鐵收購美鋼受阻一事就可知悉。

同時，台灣也有不少人擔心，台積電是否會被迫轉移自身尖端技術，從而放棄戰略優勢，畢竟台積電不只領先行業競爭對手，還被許多人視為保護台灣免受中國侵略的「聖山」 。

從更實際的層面來看，台積電和英特爾，從企業文化到製造營運，各方面都存在巨大差異，對台積電來說，接管英特爾在美國的廠房，或將其整合，都會是耗時且昂貴的難題。

英特爾臨時聯席首席執行長霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）表示，「沒有快速解決辦法」，該公司未能有效抓住人工智慧（AI）熱潮，在技術上遠遠落後於競爭對手，2024年營收更創下十多年來的最低水平。

顯示出英特爾正面臨日益巨大挑戰的事實，與台積電的合作並不能保證就可足以恢復過往輝煌。

作者也點出，必須記住的是，台灣並沒有「竊取」美國的半導體產業，而是透過開創矽谷忽視的客製化晶片製造商業模式，取得領先，了解這一背景的意義重大，因為川普已經展現出用關稅威脅作為談判策略的習慣，但關稅並不能完成他的目標，畢竟這些成本可能會被轉嫁給客戶，包含美國自己最大的幾間科技公司。

《彭博》專欄提到，讓台積電接手營運英特爾廠房的提議，仍處於非常早期的階段，目前也不清楚英特爾是否願意接受這筆交易，但台積電和川普政府應該找到一個平衡點，而不過分涉及與英特爾複雜且昂貴的合作關係。

首先，台積電可以對位於亞利桑那州的晶片製造業務提供更多投資，這也有助於實現川普把生產製造帶回美國的目標，同時仍允許台積電將其技術控制權保留在公司內部，畢竟在對抗中國的事上，台積電和美國科技業是站在同一邊的。

《彭博》專欄強調，台積電的晶片製造實力是全球最強的，許多搭乘人工智慧浪潮的公司都仰賴它，這也使關稅威脅看起來相當空洞，甚至有點自取滅亡，一場代價高昂的纏鬥，可能只會削弱其主導地位，讓台積電面臨失去優勢的危險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法