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黃金漲瘋了！成「川普交易」大贏家 背後因素曝光

2025/02/18 11:30

在最近，黃金成為表現最佳的「川普交易」資產。（路透）在最近，黃金成為表現最佳的「川普交易」資產。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自川普上任以來，投資人高度關注各項「川普交易」資產，而在最近，黃金成為表現最佳的「川普交易」資產，自川普在1月20日就職以來，黃金價格已上漲超過7%，日前更創下每盎司2942.70美元的歷史新高，市場對貿易戰的擔憂以及全球經濟增長可能受到影響，推動了對於黃金的需求。

英國《金融時報》報導，相較起來，其他「川普交易」資產就未能獲利，如押注美元走強，或是美國公債殖利率上升，以及比特幣等。

滙豐銀行（HSBC）貴金屬分析師斯蒂爾（James Steel）表示，當貿易收縮時，黃金就會飛漲，他並指出，在武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情和全球金融危機期間，也曾發生類似情況，因為關稅越多，全球貿易受干擾的程度就越大，這對黃金就越有利。

近期黃金價格的飆升還受到紐約黃金庫存激增的推動。自川普當選以來，紐約的黃金庫存增長了116%，交易商和銀行紛紛將黃金從倫敦轉移至美國，而倫敦是全球最大的黃金實體交易中心，這導致在英格蘭銀行金庫提取黃金的等候時間長達數週。

川普的最新關稅措施，包含實施「對等關稅」，他還對來自中國的商品額外徵收10%關稅。黃金精煉商MKS Pamp分析師希爾斯（Nicky Shiels）表示，關稅相關新聞與黃金價格上漲之間，存在著正向相關關係，而黃金是川普的關稅政策的交易標的。

與此同時，其他與川普政策相關的交易則出現虧損。 美元指數今年以來下跌2.4%，自就職典禮以來大幅走低。美國10年期公債殖利率在1月短暫升至4.8%上方後，現已回落至4.48%，主要是債券價格回升。

皇家倫敦資產管理公司（Royal London Asset Management）多元資產主管格里瑟姆（Trevor Greetham）表示，黃金可作為地緣政治避險工具、通膨對沖工具以及美元對沖工具，正是前2個因素，使黃金成為去年表現最強勁的投資資產，同時，央行和散戶的購買，也推動了黃金價格上漲。

根據世界黃金協會（World Gold Council）的數據，全球央行去年連續第3年購買超過1000噸黃金。

礦業公司巴里克黃金（Barrick Gold）執行長布里斯托（Mark Bristow）表示，全球的混亂局勢促使投資者將黃金視為避險資產。「市場已經清楚地表明，世界上唯一真正的儲備貨幣是政治家無法印製的，那就是黃金」。

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