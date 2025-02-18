焦點股》藥華藥：仲裁案落下風 喊話合作AOP

藥華藥發出聲明，強調與AOP的仲裁判斷可作為雙方積極推動未來合作及長期發展的起點。圖為藥華藥經營階層。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內新藥公司藥華藥（6446）昨晚召開重大訊息記者會，說明其與歐洲通路商AOP部分仲裁判斷，由於駁回多項雙方請求，但藥華藥需先賠償AOP約新台幣5350萬元、並有多項仲裁判斷較藥華藥不利，導致今日藥華藥股價開盤一度重挫逾9%，截至9:10分，藥華藥股價暫報716元、跌幅近7%，成交量近3千張。

今日一早藥華藥發出聲明表示，希望此部分仲裁判斷可作為雙方積極推動未來合作及長期發展的起點，將公司自行研發生產的創新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）讓全球更多病患受惠、共同為謀求病患最大利益努力。

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藥華藥表示，藥華藥在歐洲仍與AOP維持合作關係，歐洲市場出貨無虞，去年更供貨達數十萬針。本次部分仲裁判斷不影響公司出貨歐洲之既定時程。誠如AOP創辦人於公開訊息所表示，希望共同專注應對未來的挑戰，藥華藥亦期盼雙方有機會消弭歧見、達成共識，持續為謀求病患利益努力，並推動未來進一步的合作。

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