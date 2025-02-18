53萬股民看過來！群創股東會紀念品出爐

群創週一（17日）公布，今年股東會紀念品為「台灣產製真空包裝白米1公斤」。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕群創（3481）53萬股民看過來！群創週一（17日）公布，今年股東會紀念品為「台灣產製真空包裝白米1公斤」。想領取股東紀念品的投資人，最晚需在3月7日前買進群創股票。

綜合媒體報導，群創週一公告，將於今年5月7日召開股東會，由於公司今年將進行董事改選，為鼓勵投資人踴躍出席，股東會紀念品為「台灣產製真空包裝白米1公斤」。

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群創表示，持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品。

群創公告也指出，由於這次股東會最後過戶日（3月8日）適逢星期例假日，持有公司股票尚未辦理過戶的股東，必須在3月7日下午4點30分前親臨公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部（100405台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 ） ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年3月8日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

群創股東會紀念品公布後，引發網友熱議，有網友表示，「蠻實用的東西，米也是貴貴的」、「太棒了，住公園有吃的了」、「救濟股東」、「一袋米扛幾樓」、「這是要整那些代領紀念品的嗎」、「面板都送米？？？」等。

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