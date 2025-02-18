貿易戰一觸即發 中國人拚命存外幣

美中貿易緊張局勢升溫、人民幣貶值，1月中國企業和家庭的外幣存款激增。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國和中國貿易緊張局勢升溫、人民幣貶值的情況下，1月中國企業和家庭的外幣存款激增。

《彭博》報導，根據中國人民銀行發佈的數據，境內外幣存款在1月增加近400億美元（約新台幣1.31兆元），從8529億美元（約新台幣27.98兆元）上升到8924億美元（約新台幣29.28兆元），這是自2021年4月以來，單月最大成長。數據顯示，居民和非金融企業這類儲蓄都出現成長。

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急於將人民幣換為外幣的趨勢顯示出，民眾擔心一旦美中貿易戰升級，當地貨幣將進一步貶值。目前人民幣已從1月的1年低點中反彈，但由於烏克蘭戰爭結束的可能性，以及川普政府關稅的前景，仍對貨幣構成風險。

由於經濟疲軟，中國各銀行削減了幾輪存款利率，這使得持有更高收益的外幣對投資人來說更具吸引力。且中國公民每年兌換外幣的額度為5萬美元（約新台幣164萬元），不少人選擇在年初額度重置後，開始兌換外幣。

荷蘭國際銀行（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）表示，年初通常是中國外幣存款增加的旺季，加上川普勝選後，人們對於人民幣貶值的恐懼明顯增加了，因此從12月開始外匯存款上升，正是反映了這種趨勢。

宋林也補充，值得注意的是，這一數字在2月是否會持續成長，目前市場對中國科技相對樂觀，整體來看美元走軟，與此同時，美國將與俄羅斯就烏克蘭議題展開談判。

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