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美最大儲備金庫50年無人核查 馬斯克受邀調查

2025/02/18 15:15

美國最大的黃金儲備地「諾克斯堡金庫」。（彭博）美國最大的黃金儲備地「諾克斯堡金庫」。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球已開採的約20萬噸黃金中、美國持有超過8千噸，是全球最大的黃金儲備國。近期傳出，美國的黃金儲備上一次審查在1974年時，迄今已有50年無人查核。因此，美國肯塔基州共和黨籍參議員Rand Paul建議馬斯克採取行動，讓DOGE前往審查美國最大的黃金儲備地「諾克斯堡金庫」（Fort Knox）。

據報導，在全球各國的儲備黃金量來看，美國位居第一。在美國有4個存放黃金的地點，包括諾克斯堡金庫、預計約4580噸，紐約聯邦儲備銀行地下金庫、約418噸，丹佛美國造幣廠、1364噸，西點軍校金庫、約1682噸。

報導指出，收到這個信息後，馬斯克欣然回覆「同意」，並建議以後美國的黃金儲備可以每年審計一次。馬斯克在17日表示，他將調查諾克斯堡，因為那裡是美國最主要黃金儲備存放地。馬斯克在社交平台X上寫道：「在諾克斯堡尋找黃金……」。

馬斯克稱，「誰能證實諾克斯堡的黃金沒有被盜？也許有，也許沒有。黃金是屬於美國公眾的！我們想知道它是否還在」。

2017年，當時時任美國財政部長和參議院多數黨領袖的史蒂芬·姆努欽和米奇·麥康奈爾曾到此處參觀了該設施，但這並不是官方正式檢查。《彭博》指出，歷年來僅有３位美國財政部長訪問「諾克斯堡金庫」。

諾克斯堡是美國陸軍一處基地，位於肯塔基州布利特縣、哈丁縣和米德縣境內，面積約441 平方公里。美國陸軍徵兵司令部、美國陸軍預備軍官訓練團、喬治 · 巴頓將軍紀念館和儲放美國國庫黃金的美國金庫等機構均位於該地。

根據美國財政部的數據顯示，諾克斯堡的黃金儲備超過1.47億金衡盎司，佔美國聯邦政府黃金儲備56.35%，是美國黃金儲備最多的地方。目前由美國鑄幣局警察負責保護這批黃金。

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