滙豐集團爆大裁員！「亞洲」區先開砍

匯豐集團將啟動新一輪投資銀行裁員，從亞洲先開始。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國銀行巨頭滙豐集團（HSBC Group）傳出裁員消息。《彭博》報導，匯豐集團新任執行長喬治斯·埃爾赫德里 （Georges Elhedery） 將啟動旗下投資銀行部門新一輪裁員，預計將從亞洲區開始，最終將影響全球員工。

《彭博》曾於2024年12月報導，匯豐集團打算減少高階主管名額40% 以上。該銀行表示，預計在2025年6月前完成精簡。

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據報導，自2024年9月上任以來，埃爾赫德里已將其集團執行委員會的規模削減了約3分之1。目前正尋求透過重組來降低成本，重組迄今包括將商業銀行部門與全球銀行和市場部門合併，並退出歐洲和美洲部分承銷、諮詢業務。

而過去幾週，匯豐突然停止了其核心市場亞洲和中東以外的股票承銷和諮詢服務，這讓亞洲的交易商感到不安。

知情人士稱，匯豐銀行的銀行家已向獵人頭和競爭對手發送了大量履歷。這些銀行家擔心，匯豐可能會失去一些從亞洲轉向歐洲和美國的跨國併購諮詢等業務，而且很難在中國企業赴美上市中佔據主導地位。

分析師預測，匯豐銀行2024年的稅前利潤將達到317億美元（約新台幣1.038兆元）、年增4.6%。

專家指出，全球銀行業格局動盪，匯豐重新調整策略旨在渡過經濟風暴，儘管其西方業務將面臨影響，但這也反映出目前國際銀行業的普遍趨勢，包括巴克萊銀行和蘇格蘭皇家銀行等銀行也因利率下降而縮小的利潤率時，專注於效率。

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