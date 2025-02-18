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2025全球最貴城市是它！新加坡只排第4

2025/02/18 14:55

2025年全球生活成本最高是紐約市（法新社）2025年全球生活成本最高是紐約市（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在高通膨下，生活成本也跟著飆高，根據調查，2025年全球 12個主要城市生活成本排行揭曉，全球生活成本最高是紐約市，每月生活費突破5600美元，在美國共有3個城市上榜，至於亞洲則有6城市進榜，而新加坡則以逾4000美元居亞洲之冠，生活費直逼排名全球第3的倫敦。

CNBC報導，搬到大城市往往會帶來巨大的好處和機遇，但在採取行動之前，重要的是要弄清楚這在經濟上是否合理。

如果將房租計算在內，紐約市和舊金山位居全球生活成本最高的城市之首，這可能並不令人意外。

根據線上資料庫Numbeo的2025年生活成本指數（包括租金）研究結果，在紐約市，1個人每月的開支估計，包括市中心一居室的租金，總計可達5613美元（約新台幣18.41萬元），該研究結果結合了用戶生成的數據和從可靠來源手動收集的資訊。

在亞洲，新加坡是生活成本最高的城市，1個人每個月的生活費和房租預計約為4052美元（約新台幣13.29萬元），與在倫敦4083美元（約新台幣13.39萬元）相當。

而根據Numbeo數據，2025年全球12個主要城市生活成本排名中，亞洲則佔了6個城市，而單一國家最多則是美國，共有3個城市上榜。

至於12個城市排名依序為：紐約市總生活費為5613美元、舊金山為4779美元（約新台幣15.29萬元）、英國倫敦為4083美元、新加坡為4052美元、芝加哥3612美元（約新台幣11.87萬元）、澳洲雪梨3275美元（約新台幣10.74萬元）、葡萄牙里斯本2263美元（約新台幣7.42萬元）、日本東京2074美元（約新台幣6.8萬元）、韓國首爾1896美元（約新台幣6.21萬元）、中國上海1541美元（約新台幣5.05萬元）、印度孟買1056美元（約新台幣3.46萬元）、印尼雅加達909美元（約新台幣2.98萬元）。

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