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黃金年底前將漲至「這價位」！高盛揭曉最新預測

2025/02/18 10:14

高盛週一（17日）上調年底金價預測。（彭博）高盛週一（17日）上調年底金價預測。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格不斷上漲，高盛週一（17日）上調年底金價預測，從每盎司2890美元上調至3100美元，理由是各國央行的需求持續成長。高盛估計，來自央行的結構性需求增加，將在年底前推動金價上漲9%，同時隨著資金利率下降，ETF持有量也將逐步增加，並補充稱，若市場不確定性減少，這應該足以抵消投資人部位調整正常化所帶來的拖累，

《路透》報導，高盛指出，但若包含關稅擔憂在內的政策不確定性仍然較高，由於投機性持倉的持續增長，金價有可能在年底前飆升至3300美元。

高盛同時上調了央行黃金需求的預估，從之前預計的每月41噸上調至50噸。高盛補充稱，若央行如果購買黃金量平均達到每月70噸，加上部位正常化，黃金價格可能在2025年底前，升至3200美元。

不過如果聯準會維持利率不變，那麼高盛則是預計，黃金價格只會來到3060美元。

高盛重申其「買入黃金」交易建議，並表示稱，儘管不確定性的下降可能導致金價出現戰術性回調，但黃金多頭部位仍是強有力的避險手段。而在潛在的貿易緊張局勢、聯準會政策風險以及金融或經濟衰退威脅面前，黃金價格可能會向高盛預估的「高不確定性區間」上限推進。

此外，如果市場對美國財政可持續性的擔憂加劇，高盛認為，黃金價格到2025年12月可能達到3250美元。這是因為對於通膨和財政風險的上升，可能會推動投機性持倉和ETF資金流入，而對美國債務可持續性的擔憂，可能會促使央行，特別是持有大量美國國債的央行，增加黃金購買量。

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