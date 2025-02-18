吳田玉看好機器人商機，台灣各產業要把握機會（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／馬來西亞檳城報導〕日月光投控（3711）營運長吳田玉指出，AI改變全世界，受地緣政治，供應鏈區域重組變化更劇烈，硬體生產面臨瓶頸，但他看好AI應用速度加快，尤其看好機器人的未來市場商機，預期AI將帶動硬體與晶片需求激增，台灣應該把握機會，不只半導體，精密工業、紡織業等很多產業都拉進來，一起努力抓住AI商機。

吳田玉表示，未來10年，不只3C產品走向AI，飛機、汽車也都會電子化，很多機器變智慧化，也更趨複雜，「一定都需要半導體」，預期到2030年全球半導體市場將成長至1兆美元。

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吳田玉尤其看好未來機器人市場商機，以後是機器人的世界，特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳都認為「機器人時代」將來臨，機器人目前價格雖高，但隨著全球人口減少，機器人需求與應用看增，半導體元件需求至少比目前多10倍，因為從雲端往邊緣運算AI將帶動生意好，這也是不只台積電（2330）拼命擴產，日月光也加碼投資擴產，不擴產會擔心產能將不足。

吳田玉表示，目前機器人價格高，台灣掌握「大腦」的先進製程處理器、CoWoS先進封裝技術，眼、耳、口、鼻、手與肢體關節感測元件技術都在歐美日大廠手上；台灣是半導體業王國，尤其重兵佈署在高階領域，預期AI將帶動硬體與晶片需求激增，「這對台灣是好事」，台灣應該把握機會，不只半導體，精密工業、紡織業 等很多產業都拉進來，一起努力抓住AI商機。

吳田玉也指出，AI代表國力，國與國競爭、企業與企業之間競爭會更加劇烈，各方角力大，，「廠商腳步停下來就會輸掉，但往前跑也要跑對的方向，才有贏的機會」。他呼籲台灣廠商要在全球廣結善緣、要努力勇往直前並加強研發技術，並且要團結。

吳田玉並表示，供應鏈重組變化愈來越劇烈， 地緣政治牽動國際客戶希望在台灣以外封測，日月光早已全球佈局，現在反而變有競爭優勢；他說，日月光1991年開始在馬來西亞投資設廠，馬來西亞相對政治較中立，距離台灣也近，近兩年客戶已從美國新增大中華區、日本、韓國等客戶。

展望全球半導體封裝測試市場規模，吳田玉預期到2029年全球半導體封測潛在市場規模（TAM）約可達1800億美元，封測委外則預估到2029年規模可到900億美元。目前全球後段封測專業委外代工（OSAT）營收規模占全球整體半導體規模占比約18%，預估未來比重可提升到20%。

因應供應鏈重組變化愈來越劇烈，日月光在馬來西亞早已投資佈局，並加速擴產。（記者洪友芳攝）



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