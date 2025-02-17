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傳台積電收購英特爾代工20％股權 避免反壟斷監督

2025/02/17 22:52

媒體臆測台積電將收購英特爾晶圓代工部門20%股份。（路透）媒體臆測台積電將收購英特爾晶圓代工部門20%股份。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國科技媒體《wccftech》報導，台積電可能收購英特爾代工服務部門（IFS）20%股權，使英特爾的晶圓廠得以在美國本土生產最先進晶片。報導說，雖然反壟斷法基本上阻止大企業合併，但20%的持股將讓台積電得以與英特爾合作，同時迴避監督審查。

在傳出台積電可能收購並營運英特爾的代工部門，以及美國副總統范斯在巴黎演說強調，要在美國製造最先進半導體後，過去5個交易日英特爾股價上漲22.5%，今年以來上漲16.7%。

報導說，英特爾與台積電任何交易都將受到嚴格的法規監督，並可能因壟斷疑慮而無法獲得批准。然而最新消息暗示，台積電將取得英特爾少數股權，與此同時，美國晶片設計大廠高通與博通可能在該交易扮演重要角色，因為這兩家公司可能透過向新實體下單，確保其順利過度到營運狀態，協助完成該交易。

報導說，在「美國製造」政策下，川普政府希望台積電取得英特爾IFS部門20%股份。台積電的投資可能透過資金或技術提供完成，但最終方式迄今尚未決定。

對高通與博通而言，投資英特爾的IFS將使其更能與聯發科競爭。有別於中國科技巨頭華為無法採購最先進製程晶片，聯發科則無此限制，而其在亞洲的營運使其在價格上得以與美國企業競爭。

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