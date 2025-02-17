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西方企業遠離中國成主流「除了中國什麼都做」這產業最明顯

2025/02/17 21:29

過去企業僅將產品組裝轉移到中國境外，而現階段則涉及將生產感測器、印刷電路板和電力電子等零件的工廠轉移到中國境外。（路透）過去企業僅將產品組裝轉移到中國境外，而現階段則涉及將生產感測器、印刷電路板和電力電子等零件的工廠轉移到中國境外。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街日報報導，對越來越多的西方科技公司來說，採取營運新計畫「ABC」已成為主流，也就是「除了中國什麼都做」（Anything But China），顯示許多科技企業正加速將生產轉移出中國。

近年來，許多跨國公司認為它們過度依賴中國的供應商，這促使它們推行所謂的「中國+1」策略。如今情勢不同了，隨著中美關係再度緊張，許多科技企業正加速將生產轉移出中國，並在其他地方尋找供應商，這意味著全球科技界正在日益兩大國之間分化。

馬來西亞半導體產業協會表示：大家都在試圖尋找中國的替代品。馬來西亞是許多離開中國的科技公司的目的地。 許多公司正重新設計業務，有些人稱這項新策略為『以防萬一』。

回顧中國為因應新冠疫情而實施的嚴厲封鎖措施，導致從iPhone到汽車等各類產品的生產陷入停頓，並引發大量西方企業從中國撤離至越南和印度等地。自那時起，美國和中國圍繞著誰掌握未來最關鍵技術而展開的爭奪，科技公司高層目前預計，川普總統的回歸將加大企業擺脫對中國市場依賴的壓力。

標準普爾最近發布的報告顯示，過去企業僅將產品組裝轉移到中國境外，而現階段則涉及將生產感測器、印刷電路板和電力電子等零件的工廠轉移到中國境外。

「除了中國什麼都做」的趨勢，在半導體相關的產品中尤其明顯，而半導體是中美科技摩擦的核心產品。過去兩年來，華府禁止中國獲得最先進的晶片和設備，而中國則大力開發自己的國產晶片替代品。

中國曾是全球最大的伺服器生產中心之一。但自從美國於2022年10月限制向中國出口人工智慧晶片以來，人工智慧伺服器越來越多地在墨西哥和馬來西亞等地組裝。

美國晶片法案規模達530億美元，為在美國投資晶片生產的公司提供豐厚獎勵。

晶片工具​​製造商及其供應商也正在減少對中國的依賴。華爾街日報去年11月報告稱，在美國政府壓力的推動下，應用材料公司和科林集團正在將中國企業從其直接供應鏈中剔除。

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