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藥華藥與AOP仲裁案初步結果 藥華藥落居下風

2025/02/17 21:34

藥華藥與AOP的仲裁案，藥華藥多項請求被駁回，並將負擔主要延遲責任。圖為藥華藥主要經營階層。（資料照）藥華藥與AOP的仲裁案，藥華藥多項請求被駁回，並將負擔主要延遲責任。圖為藥華藥主要經營階層。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內新藥公司藥華藥（6446）今日舉行重大訊息記者會，說明其與歐洲通路商AOP部分仲裁判斷，從今日的公告，藥華藥已確定要賠償AOP約156萬歐元（約新台幣5350萬元），另外還有多項仲裁是判藥華藥還須賠償，只是金額未定；AOP則在自家官網表示，「國際商會（ICC）仲裁庭裁決 AOP Health 勝訴」。

藥華藥表示，公司在歐洲目前仍然與AOP維持合作的關係，歐洲市場出貨無虞，維持穩定的收益，雙方的授權合約依然有效，此次仲裁判斷不影響公司出貨歐洲的既定時程。

藥華藥進一步指出，今日僅收到部分的仲裁判斷，有關本案後續事宜，待詳讀完仲裁判斷內容後，公司將進一步與律師和會計師討論後續的處理。

AOP在官網也指出，雖然部分最終裁決裁定AOP對藥華藥的故意違約和對幾項索賠的責任做出裁決，但仲裁庭尚未就這些索賠的金額做出決定。

當中重要的仲裁判斷，包括AOP遲延美國藥證的送件超過6個月，仲裁庭駁回藥華藥的損害賠償請求；關於AOP主張歐洲藥證藥華藥有5個月的遲延，仲裁庭認為藥華藥應該負遲延責任，但保留關於賠償金額的決定；關於AOP主張2018年有4.5個月訂單供貨延遲，仲裁庭也認為藥華藥應該負遲延賠償責任，但保留關於賠償金額的決定。

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