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為何投資人繼續買股票 彭博：因為川普關稅是個謎

2025/02/17 20:39

美媒指出，由於川普的關稅是個謎，因此投資人繼續買股票。（法新社）美媒指出，由於川普的關稅是個謎，因此投資人繼續買股票。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自從美國川普總統1月上任並承諾對地緣政治盟友和競爭對手徵收全面關稅以來，華爾街一直在猜測他會不會徵收關稅。彭博報導指出，由於川普的關稅是個謎，因此投資人繼續買股票。

儘管股市最初的反應是謹慎，但隨著美政府的政策變得越來越混亂，拖延、排斥和好戰言論混雜其中，情緒不斷轉變。到目前為止，投資者一直無視外界噪音，持續買股票。

在川普宣布將於3月對鋼鐵和鋁進口徵收25%的關稅，並預計於4月對眾多貿易夥伴徵收相應的關稅，全球貿易戰的風險仍然十分危險。

儘管如此，股指仍在繼續上漲，標準普爾500指數上週收盤時接近歷史高點。現在的問題是，推動這些上漲的買家是否正確評估川普將採取的行動，或者是否危險地將謹慎態度拋諸腦後。

摩根士丹利投資組合經理安德魯·斯利蒙表示：隨著投資者意識到關稅可能不會像預期那麼嚴厲，這相對於預期來說是個好消息。

不過，斯利蒙指出，市場情緒疲軟顯示投資人仍然擔心政府計畫中的風險。他表示，近期流入股市的資金中，有相當一部分來自較弱的股東，他們對衝擊可能更為敏感，這使得市場對頭條新聞的反應越來越強烈。

GW&K投資管理公司全球策略師比爾·斯特林表示：關稅問題是金融市場最大的風險因素之一，儘管它屬於「已知的未知數」，其最終的規模、範圍和後果仍未可知。

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