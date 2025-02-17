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商億-KY訂單增溫 年中擬併購柬埔寨戶外家具廠

2025/02/17 20:41

頂級家具廠商億-KY董事長謝智通表示，中國外銷美國家具關稅由25%提高至35%，美國客戶已積極將訂單轉往非中國市場生產，商億柬埔寨廠今年產能將翻倍，並計劃於年中併購柬埔寨戶外家具廠，樂觀看待今明營運。（記者楊雅民攝）頂級家具廠商億-KY董事長謝智通表示，中國外銷美國家具關稅由25%提高至35%，美國客戶已積極將訂單轉往非中國市場生產，商億柬埔寨廠今年產能將翻倍，並計劃於年中併購柬埔寨戶外家具廠，樂觀看待今明營運。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕頂級家具廠商億-KY（8482）董事長謝智通表示，中國外銷美國家具關稅由25%提高至35%，美國客戶已積極將訂單轉往非中國市場生產，商億柬埔寨廠今年產能將翻倍，並計劃於年中併購柬埔寨戶外家具廠，樂觀看待今明兩年營收將逐年走高。

商億-KY為全球最大客製化傢俱外包服務供應商之一，合作對象以美國前10大高端傢俱品牌商為，受惠於川普關稅及新移民管制政策，美系客戶已爭搶非中產能。

謝智通表示，美國已對中國外銷美國產品增加10%關稅，越南銷美產品是第4大貿易順差國家，家具也面臨美國課徵反傾銷稅的風險，美系客戶已積極轉向柬埔寨、泰國、印尼尋求代工廠。

商億-KY目前柬埔寨廠產能已開到5成，隨著新訂單湧入，今年產能將滿載，為滿足客戶一次購足需求，商億也計劃併購一柬埔寨戶外家具廠，預計年中可明朗化，順利的話，第3季可完成併購。

至於中國廠受到美國貿易戰影響，目前產能利用率約3成，主攻歐洲、中東、日本、俄羅斯及中國內需市場，隨著烏俄戰爭停火現曙光，新增的俄羅斯客戶也與公司討論擴大採購量，可望帶動中國廠產能拉高至5成。

謝智通指出，有別於一般傢俱製造商，商億-KY一直保有35%以上的高毛利率，客戶給予至少6個月的有保障訂單，使得公司在原物料的採購上，可享有大批量採購的議價權，繼而降低成本。他說，今年非中家具產能供不應求，商億年初已全面調漲所有產品報價逾10%，將有利今年毛利率表現，整體營運有望達到雙位數增長。

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