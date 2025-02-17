晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

車門把手廠虎山3月中上市 今年營收拚兩位數成長

2025/02/17 20:25

汽車AM（售後市場） 車門把手製造商虎山 將於3月中掛牌上市，虎山董事長陳映志表示，美中關稅戰美國客戶下單能強勁，已斥資12億元在台北瑞芳興建台灣5廠，預計明年第1季完工。（記者楊雅民攝）汽車AM（售後市場） 車門把手製造商虎山 將於3月中掛牌上市，虎山董事長陳映志表示，美中關稅戰美國客戶下單能強勁，已斥資12億元在台北瑞芳興建台灣5廠，預計明年第1季完工。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車AM（售後市場） 車門把手製造商虎山 （7736） 將於3月中掛牌上市，虎山董事長陳映志表示，美中關稅戰美國客戶下單動能強勁，已斥資12億元在台北瑞芳興建台灣5廠，預計明年第1季完工，法人預估，虎山今年營收和獲利可望創新高。

虎山每年開發500種汽車車門新把手，1年銷售1000萬支以上的車門把手，在北美AM車門把手市佔率超過50%。

2018年客戶要求虎山生產10年都不會斷的車用把手，雖然單價和毛利比較高，但虎山營收成長也遇到瓶項，於是積極思考打造營收成長的第2支腳。

2018年由傳統把手業務跨入車用鏡頭等汽車電子領域，產品覆蓋全球主要汽車品牌如通用、福特、福斯集團、豐田汽車等，目前為全球唯一通過美國CAPA認證的車用鏡頭廠。

虎山去年合併營收約為13.6億元，創下歷史新高，年增16.7%，其中車門把手占比約為62%、車用鏡頭占10%，其他零組件 （如車用扣件、窗戶升降機、塑膠零件及線材等） 約占28%。

若以銷售區域來看，北美占比高達72%、歐洲占 9%，其他地區則占19%，隨著AM 2.0 產品線的擴展，虎山樂觀看待，未來幾年，北美市場營收持續成長，且中南美洲和其他市場將有進一步擴張潛力。

陳映志表示，川普2.0關稅政策沒有人可以預測，但觀察到很多美國客戶的訂單已經不丟給中國廠商，這是台商很大的機會，虎山目前在手訂單已大幅成長。

虎山已斥資12億元在台灣加碼投資台灣5廠，設置自動物流倉儲，樓地板總面積1萬0641 坪；同時在美國東岸賓州也買下辦公室，距離客戶僅3分鐘車程。

法人並指出，虎山車用鏡頭已拿下美國郵政署（USPS）貨車訂單，去年9 月陸續出貨，今年出貨給USPS的車用鏡頭出貨量將大幅成長，有望進入收割期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財