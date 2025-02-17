車門把手廠虎山3月中上市 今年營收拚兩位數成長

汽車AM（售後市場） 車門把手製造商虎山 將於3月中掛牌上市，虎山董事長陳映志表示，美中關稅戰美國客戶下單能強勁，已斥資12億元在台北瑞芳興建台灣5廠，預計明年第1季完工。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車AM（售後市場） 車門把手製造商虎山 （7736） 將於3月中掛牌上市，虎山董事長陳映志表示，美中關稅戰美國客戶下單動能強勁，已斥資12億元在台北瑞芳興建台灣5廠，預計明年第1季完工，法人預估，虎山今年營收和獲利可望創新高。

虎山每年開發500種汽車車門新把手，1年銷售1000萬支以上的車門把手，在北美AM車門把手市佔率超過50%。

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2018年客戶要求虎山生產10年都不會斷的車用把手，雖然單價和毛利比較高，但虎山營收成長也遇到瓶項，於是積極思考打造營收成長的第2支腳。

2018年由傳統把手業務跨入車用鏡頭等汽車電子領域，產品覆蓋全球主要汽車品牌如通用、福特、福斯集團、豐田汽車等，目前為全球唯一通過美國CAPA認證的車用鏡頭廠。

虎山去年合併營收約為13.6億元，創下歷史新高，年增16.7%，其中車門把手占比約為62%、車用鏡頭占10%，其他零組件 （如車用扣件、窗戶升降機、塑膠零件及線材等） 約占28%。

若以銷售區域來看，北美占比高達72%、歐洲占 9%，其他地區則占19%，隨著AM 2.0 產品線的擴展，虎山樂觀看待，未來幾年，北美市場營收持續成長，且中南美洲和其他市場將有進一步擴張潛力。

陳映志表示，川普2.0關稅政策沒有人可以預測，但觀察到很多美國客戶的訂單已經不丟給中國廠商，這是台商很大的機會，虎山目前在手訂單已大幅成長。

虎山已斥資12億元在台灣加碼投資台灣5廠，設置自動物流倉儲，樓地板總面積1萬0641 坪；同時在美國東岸賓州也買下辦公室，距離客戶僅3分鐘車程。

法人並指出，虎山車用鏡頭已拿下美國郵政署（USPS）貨車訂單，去年9 月陸續出貨，今年出貨給USPS的車用鏡頭出貨量將大幅成長，有望進入收割期。

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