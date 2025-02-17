致伸2024年獲利創次高 Q1營運動能延續旺季高檔

致伸今日舉辦法說會。圖為事業部總經理暨財務長蕭英怡。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕模組廠致伸（4915）事業部總經理暨財務長蕭英怡今日表示，致伸尚處轉型期，去（2024）年雖然全年營收小衰，不過毛利率、獲利都見成長，全年毛利率達17%，每股稅後盈餘（EPS）5.61元，創歷史次高，今年毛利率力拚維持相同水準，首季營運動能也將延續2024年第四季高檔。

致伸旗下現有3大產品線，包含資訊產品、智慧生活，以及車用與智慧連網，去年第四季以資訊產品佔營收比重54%最高、車用與智慧物聯佔比26%、智慧生活佔比19%。

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蕭英怡表示，資訊產品包含電競周邊、鍵盤模組、伺服器設備等，主要因電競市場需求強勁、帶動拉貨，以及伺服器產品線成長，今年首季需求持續擴大；智慧生活領域則因消費電子產品週期進入尾聲、營收略降，不過高附加價值產品提升，帶動毛利率大幅提升，估未來獲利將優於營收成長；而車用與智慧物聯首季會維持雙位數年增，新產品下半年量產、高毛利產品則維持長期穩定。

針對警用鏡頭、車隊管理產品進度，蕭英怡則表示，下世代產品已經取得訂單，將應用在校園與社區安全，今年營收成長有望超過200%、今年金額可望翻倍，因產品已量產、動能強勁，未來產業環境轉變、也有望促進產品設計與規劃。

此外，蕭英怡也說，車用與智慧物聯的訂單多為3年期長單、市場需求穩定；智慧生活領域中，消費性聲學產品、電競耳機下半年量產出貨，且致伸持續優化產品組合，以追求毛利率、獲利成長為優先。

美國總統川普上台，電子製造業皆嚴陣以待、推進產能多元佈局，蕭英怡指出，致伸2年前已經逐步將影像產品生產轉移，目前客戶訂單已無須依賴中國製造，鍵盤類產品今年恐受關稅影響，已在規劃產能轉移；此外，致伸泰國場去年完成二期擴建，新增的鋼構廠預計下半年完成，產值佔比也將提升。

致伸今日公告2024年營收582.4億元、年減3.7%。受惠於產品組合改善，全年毛利率達17%，年增1.1個百分點，營業利益率為4.7%、年增0.2個百分點，均為公司年度歷史新高。稅後淨利25.6億元、年增2.9%，每股稅後盈餘5.61元，為公司歷史次高。

而致伸去年第四季營收132.2億元、年減5.7%，單季毛利率達17.4%、年增1.3個百分點，為單季新高；營業利益率為3.9%、年增0.1個百分點。單季稅後淨利4.75億元，每股稅後盈餘1.03元。

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