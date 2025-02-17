WSJ：博通和台積電考慮將英特爾一分為二

華爾街日報報導，博通和台積電考慮將英特爾一分為二。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士的話報導，英特爾的競爭對手台積電和博通都在考慮可能將這家美國晶片製造業巨頭一分為二的交易。

博通一直在密切關注英特爾的晶片設計和行銷業務，該公司已與其顧問討論潛在的收購要約，但只有在找到英特爾製造業務的合作夥伴後才會繼續進行。

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路透引用華爾街報導指出，全球最大的晶片代工製造商台積電已單獨評估控制英特爾部分或全部晶片工廠，可能以投資者財團或其他結構方式進行合作。

博通和台積電尚未合作，迄今為止的所有談判都處於初步階段，基本上是非正式的。

報導稱，英特爾臨時執行董事長弗蘭克·耶里（Frank Yeary）一直在主導與潛在追求者和川普政府官員的討論，這些人擔心這家被視為對國家安全至關重要的公司的命運。耶里一直告訴他身邊的人，他最關注的是實現英特爾股東價值最大化。

英特爾、博通、台積電和白宮均未立即回應路透的置評請求。

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