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泰合生技抗血栓口溶膜新藥 樞紐試驗數據結果達標

2025/02/17 18:02

泰合生技研發的抗血栓口溶膜新藥在美國Pivotal Study（樞紐試驗）初步試驗數據分析結果成功達標。圖為泰合董事長李世仁。（記者陳永吉攝）泰合生技研發的抗血栓口溶膜新藥在美國Pivotal Study（樞紐試驗）初步試驗數據分析結果成功達標。圖為泰合董事長李世仁。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃泰合生技（6467）今日公告，由其研發的TAH3311抗血栓口溶膜新藥在美國Pivotal Study （樞紐試驗）初步試驗數據分析（preliminary report）結果成功達標。

試驗結果顯示，TAH3311與美國及歐洲原廠Apixaban錠劑（商品名Eliquis®）比較，於空腹條件下之關鍵藥物動力學指標Cmax （最高血中濃度）與AUC（藥物動力學曲線下面積）之幾何平均數比值以及其90%信賴區間均達到生體相等性（Bioequivalence, BE）之法定標準80-125%範圍內，符合美國食品藥物管理局（FDA）與歐洲藥品管理局（EMA）的法規要求。泰合此結果向藥證申請邁出關鍵的一步。

泰合指出，TAH3311為全球首創的Apixaban抗血栓口溶膜劑型（Oral Dissolving Film, ODF） ，屬於505（b）（2）新劑型新藥。此次Pivotal Study依據FDA與EMA同意的法規途徑進行，採用生體相等性試驗設計，於2024年11月正式啟動，2025年1月16日完成所有受試者給藥。共招募60名健康受試者，實際完成試驗者為48人。正式臨床試驗報告預計將於今年Q2完成，泰合生技計劃於今年Q3向美國及歐洲提出新藥查驗登記（NDA）申請，並同步洽談授權夥伴，加速全球市場布局。

全球每年新增1,500萬名中風患者，其中約50%在住院期間出現吞嚥困難，長期吞嚥障礙（Long-term Dysphagia）患者比例約為13%。目前Apixaban僅有錠劑劑型，有吞嚥困難的患者須每日兩次將錠劑磨粉混水服用，劑量不易控制且須終生服用。口溶膜劑型置於舌上即可溶解，無需喝水，避免噎嗆風險，尤其對老年、兒童、中風患者及其他長期受到吞嚥困難所困擾的族群，提供更方便安全的用藥選擇。

根據IQVIA統計，2024年Apixaban在美國的銷售額達261億美元，躍升為全球最暢銷的小分子藥物，而全球抗血栓市場仍持續擴張，預計2023至2032年間的年均複合成長率（CAGR）達9.5%C。由於Apixaban原廠與學名藥廠專利訴訟大多獲得勝訴，僅與數家學名藥廠和解，協議這幾家學名藥廠最快可於2028 年4月開始銷售。因此TAH3311若如預期取得藥證，將有機會在學名藥上市之前與原廠錠劑競爭市場，為患者提供更便捷、更安全的抗血栓治療選擇。

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