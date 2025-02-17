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AnyMind集團規模再擴大 將達成第10樁收購

2025/02/17 17:45

AnyMind Group同意收購日本電子禮品公司AnyReach。（業者提供）AnyMind Group同意收購日本電子禮品公司AnyReach。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕日本商務賦能公司AnyMind Group今日宣布，已經與對造公司達成協議，將完成該公司第10起收購案，本次是收購日本電子禮品服務商AnyReach的全部股份，未來AnyMind Group 能夠立即向日本、亞太地區企業提供 AnyReach 的多項服務。

AnyMind Group的業務多元，主要提供行銷、電商與數位轉型的BPaaS（業務流程即服務）技術產品與服務。據 EMARKETER 預測，日本的電商市場將從 2024 年的 2060 億美元成長24%，至2027年將達到2570億美元。隨著市場擴張，電子禮品領域的需求預計將持續增長，特別是在時尚美妝與食品產業。

AnyMind說明，本次收購的子公司AnyReach 主要提供電子禮品平台 AnyGift。AnyGift 是透過一行程式碼、即能讓線上零售商與 D2C 品牌在其電商網站上導入電子禮品與社群禮品功能，自推出以來，已與超過 700 家企業合作電子禮品服務，範圍涵蓋數位禮券與實體商品。

AnyReach的AnyGift平台也已與 AnyMind的物流管理解決方案 AnyLogi 整合，使商家能夠無縫管理產品、確認支付、倉儲、庫存、運輸及跨境配送。

AnyMind Group 執行長兼共同創辦人 Kosuke Sogo 表示，AnyMind至今的收購是意欲強化核心業務及組織能力，本次期望透過收購AnyReach進一步提升在電商領域的價值，同時將電子禮品市場作為新的成長方向，

Kosuke Sogo也表示，在與AnyReach 攜手後，AnyMind能夠為更多企業提供創新解決方案，並利用我們在亞太地區的市場基礎與成功經驗，加速電子禮品業務的擴展，實現雙方的協同效應並推動進一步成長。

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