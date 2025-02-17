習近平接見馬雲等企業家 馬化騰當半天中國首富、港股虎頭蛇尾

受習近平會晤馬雲等民營企業家消息激勵，恆生指數今早開盤後一度上揚200多點，但後繼乏力，以22616點作收，跌幅0.02%。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平周一（17日）會見阿里巴巴聯合創始人馬雲、騰訊控股創始人馬化騰，以及其他知名企業家，表​​明北京對私營企業的支持。

知情人士透露，騰訊創始人馬化騰出席此次會議。17日騰訊控股早盤一度大升7%，創三年半新高，股價最高觸及512港元。與此同時，馬化騰身價來到569億美元，再次成為中國首富，但持續時間不長，因為隨後騰訊股價回吐升幅。

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在美國加大可能產生破壞性的全球關稅攻勢之際，北京此次與企業領袖的高峰會，顯示北京對推動中國經濟大部分支柱的私人企業採取更溫和的立場。

根據官方媒體報導，習近平在聽取阿里巴巴集團馬雲、美團董事長王興、小米集團董事長雷軍等公司代表後發表了講話。出席會議的還有機器人新創公司宇樹科技的王興興和華為創始人任正非。比亞迪創辦人的王傳福和寧德時代新能源曾毓群也參加了此次大會。

受習近平會晤馬雲等民營企業家的消息激勵，恆生指數今早開盤後一度上揚200多點，但後繼乏力，下午收盤反而小跌4點，以22616點作收，跌幅0.02%。

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