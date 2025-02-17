華盛頓誕辰紀念日 美股今休市1天

適逢「華盛頓誕辰紀念日 （Washington's Birthday，又稱總統日）」，美股休市1天。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國週一 （17日） 因適逢「華盛頓誕辰紀念日 （Washington's Birthday，又稱總統日）」法定假日，美國股市與債市皆休市不進行交易。

綜合媒體報導，為紀念美國首任總統喬治·華盛頓（George Washington）的生日，美國在1971年將每年2月的第3個星期一定為法定假日，因此這1天美國許多機構都休息。

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因適逢華盛頓誕辰紀念日，美國股市與債市2月17日皆休市不進行交易，2月18日才會恢復正常交易。

報導指出，2025年適逢法定假日的美股休市日共有10天。至今年年底前，美股還有7次休市日，分別為4月18日的耶穌受難日、5月26日的陣亡將士追悼日、6月19日的6月節國家獨立紀念日、7月4日的美國國慶獨立紀念日、9月1日的勞動節、11月27日的感恩節和12月25日的聖誕節。

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