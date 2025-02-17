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花蓮旅遊人潮恢復？無薪假減逾60人

2025/02/17 16:25

勞動部統計，花蓮縣無薪假減逾60人（記者李靚慧攝）勞動部統計，花蓮縣無薪假減逾60人（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕學生族的寒假剛結束，根據勞動部的最新統計，2月1日至15日實施減班休息（無薪假）的事業單位，以住宿、運輸倉儲及支援服務業減少最為顯著，特別是集中在花蓮地區，本期花蓮縣減少11家61人，僅剩21家、176人實施，顯示寒假期間的旅遊人潮，助當地市場「逐漸遞減改善」中。

勞動部今（17）日公布受景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，共128家事業單位實施，人數2650人，較上期（2月3日）的146家、2667人相較，本次減少18家、人數減少17人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，本期僅有製造業，因「資訊電子工業」中1家電腦周邊製造業者訂單減少，通報實施1個月減班休息，每月休息1至2天，人數1百多人，造成製造業整體實施人數微增26人，但其他各行業都呈現改善、減少的狀態。

特別是住宿餐飲業、運輸倉儲業及支援服務業，實施人數持續減少，合計約減少64人，其中花蓮地區就達61人．連帶也讓花蓮縣的實施人數進一步降至176人。

王金蓉表示，本次統計為2月前半月，已結束農曆年假恢復上班，因此沒有延遲通報問題，整體而言，國內減班休息數據持續改善，受地震影響的花蓮地區，也呈逐漸遞減狀態。

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